Confira os falecimentos desta quinta-feira (03) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
LUCINEIA ALVES NUNES DE OLIVEIRA
Idade: 60 anos
Falecida em 02/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 03/09/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
MARIA LOPES DE OLIVEIRA
Idade: 94 anos
Falecida em 03/09/2026
Velório: Capela Central, em Apucarana
Sepultamento: 03/09/2026, às 14:00, Cemitério Parque das Oliveiras, Londrina - PR
APPARECIDA RODRIGUES
Idade: 97 anos
Falecida em 03/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 03/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
JOÃO PAULA LOPES
Idade: 85 anos
Falecido em 02/09/2026
Velório: Capela Central
O corpo será levado para cremação às 16 horas, em Maringá - PR