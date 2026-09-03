Confira os falecimentos desta quinta-feira (03) em Apucarana

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Publicado em 03.09.2026, 06:30:00 Editado em 03.09.2026, 06:44:54

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LUCINEIA ALVES NUNES DE OLIVEIRA

Idade: 60 anos

Falecida em 02/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 03/09/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

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MARIA LOPES DE OLIVEIRA

Idade: 94 anos

Falecida em 03/09/2026

Velório: Capela Central, em Apucarana

Sepultamento: 03/09/2026, às 14:00, Cemitério Parque das Oliveiras, Londrina - PR

APPARECIDA RODRIGUES

Idade: 97 anos

Falecida em 03/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 03/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

JOÃO PAULA LOPES

Idade: 85 anos

Falecido em 02/09/2026

Velório: Capela Central

O corpo será levado para cremação às 16 horas, em Maringá - PR