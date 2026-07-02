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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta quinta-feira (02) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 06:30:00 Editado em 02.07.2026, 06:42:58
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Confira os falecimentos desta quinta-feira (02) em Apucarana e região
Autor Sepultamentos acontecem nesta quinta-feira - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

VALDECIR DE SOUZA PEREZ

Idade: 59 anos
Falecido em 30/06/2026
Velório: Capela do Jardim Colonial, em Apucarana
Sepultamento: 02/07/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR

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MARIA DE LOURDES PEIXOTO

Idade: 66 anos
Falecido em 01/07/2026
Velório: Capela Central, em Apucarana
Sepultamento: 02/07/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR

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