Confira os falecimentos desta quinta-feira (02) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 06:30:00 Editado em 02.07.2026, 06:42:58
Sepultamentos acontecem nesta quinta-feira - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
VALDECIR DE SOUZA PEREZ
Idade: 59 anos
Falecido em 30/06/2026
Velório: Capela do Jardim Colonial, em Apucarana
Sepultamento: 02/07/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR
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MARIA DE LOURDES PEIXOTO
Idade: 66 anos
Falecido em 01/07/2026
Velório: Capela Central, em Apucarana
Sepultamento: 02/07/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR