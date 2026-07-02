Confira os falecimentos desta quinta-feira (02) em Apucarana e região

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

VALDECIR DE SOUZA PEREZ

Idade: 59 anos

Falecido em 30/06/2026

Velório: Capela do Jardim Colonial, em Apucarana

Sepultamento: 02/07/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR

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MARIA DE LOURDES PEIXOTO

Idade: 66 anos

Falecido em 01/07/2026

Velório: Capela Central, em Apucarana

Sepultamento: 02/07/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR