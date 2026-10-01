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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta quinta-feira (01) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Confira os falecimentos desta quinta-feira (01) em Apucarana e região
Autor Sepultamentos acontecem na Cidade Alta e Rio Bom - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

EDGAR DOMINGUES

Idade: 82 anos
Falecido em 01/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 01/10/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

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MARIA SUELI DA SILVA MOREIRA

Idade: 67 anos
Falecida em 30/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 01/10/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

VALMIR BICUDO DA SILVA

Idade: 52 anos
Falecido em 30/09/2026
Velório: Capela de Faxinal
Sepultamento: 01/10/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Faxinal - PR

MARIA ROZA OLIVEIRA CANO

Idade: 78 anos
Falecida em 30/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 02/10/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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ANGELINA MARIA SOARES FERREIRA

Idade: 70 anos
Falecida em 30/09/2026
Velório: Av. São João, nº 406 - Jardim Apucarana
Sepultamento: 01/10/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, Rio Bom - PR

ORLANDA DE LIMA

Idade: 64 anos
Falecida em 30/09/2026
Velório: não informado
Sepultamento: 01/10/2026, às 10:00, local não informado

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