Confira os falecimentos desta quinta-feira (01) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
EDGAR DOMINGUES
Idade: 82 anos
Falecido em 01/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 01/10/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
MARIA SUELI DA SILVA MOREIRA
Idade: 67 anos
Falecida em 30/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 01/10/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
VALMIR BICUDO DA SILVA
Idade: 52 anos
Falecido em 30/09/2026
Velório: Capela de Faxinal
Sepultamento: 01/10/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Faxinal - PR
MARIA ROZA OLIVEIRA CANO
Idade: 78 anos
Falecida em 30/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 02/10/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
ANGELINA MARIA SOARES FERREIRA
Idade: 70 anos
Falecida em 30/09/2026
Velório: Av. São João, nº 406 - Jardim Apucarana
Sepultamento: 01/10/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, Rio Bom - PR
ORLANDA DE LIMA
Idade: 64 anos
Falecida em 30/09/2026
Velório: não informado
Sepultamento: 01/10/2026, às 10:00, local não informado