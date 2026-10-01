Confira os falecimentos desta quinta-feira (01) em Apucarana e região

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Publicado em 01.10.2026, 06:41:59 Editado em 01.10.2026, 06:41:52

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

EDGAR DOMINGUES

Idade: 82 anos

Falecido em 01/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 01/10/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

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MARIA SUELI DA SILVA MOREIRA

Idade: 67 anos

Falecida em 30/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 01/10/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

VALMIR BICUDO DA SILVA

Idade: 52 anos

Falecido em 30/09/2026

Velório: Capela de Faxinal

Sepultamento: 01/10/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Faxinal - PR

MARIA ROZA OLIVEIRA CANO

Idade: 78 anos

Falecida em 30/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 02/10/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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ANGELINA MARIA SOARES FERREIRA

Idade: 70 anos

Falecida em 30/09/2026

Velório: Av. São João, nº 406 - Jardim Apucarana

Sepultamento: 01/10/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, Rio Bom - PR

ORLANDA DE LIMA

Idade: 64 anos

Falecida em 30/09/2026

Velório: não informado

Sepultamento: 01/10/2026, às 10:00, local não informado

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