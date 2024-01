Confira os falecimentos desta quinta (04) em Apucarana e região

As informações são divulgadas no site oficial da Aserfa

Confira a lista de falecimentos e sepultamentos desta quinta-feira (04) em Apucarana e região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

continua após publicidade

Falecimento na região

Joana Crestani Tortola, 73 anos. Velório na Capela de Jandaia do Sul e o sepultamento será nesta quinta-feira (4) no Cemitério de Jandaia do Sul. O horário do sepultamento não foi informado.

continua após publicidade

Confira os falecimentos desta quinta (04) em Arapongas

Marcos Aparecido Peixoto, 51 anos. O velório acontece no Prever. O sepultamento ocorre às 13h45, no Cemitério Municipal de Arapongas



Siga o TNOnline no Google News