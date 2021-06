Confira os falecimentos desta quarta-feira

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa) divulgou a lista de falecimento desta quarta-feira (2) em Apucarana e região.

Adair Lino Macedo, 73 anos. O velório será na Capela de Marilândia do Sul e o sepultamento no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

Rubens Waldemar de Souza, 66 anos. Sem velório. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Kaloré.

Paulo Cesar Gomes de Souza, 51 anos. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

Wanda Maria de Almeida Alves, 60 anos. Sem velório. O sepultamento será as 13 horas, no Cemitério Municipal de Cambira.

Anisio Michelin, 69 anos. O velório será na Capela de Califórnia. O sepultamento ocorre às 17 horas, desta quarta-feira (2), no Cemitério Municipal de Califórnia.

Osvaldo Dos Passos, 73 anos. O velório será na Capela Municipal de Ivaiporã. O sepultamento ocorre às 17 horas, desta quarta-feira (2), no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

Aparecida de Oliveira Souza, 96 anos. O velório será em Jesuítas. O sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Jesuítas.

Ailton Soares dos Santos, 51 anos. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Faxinal.

Jovino Franciscon, 78 anos. O velório será na Capela do Pirapó. O sepultamento ocorre às 11 horas, desta quarta-feira (2), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

Hilda Barbosa Aguiar, 85 anos. O velório será no Salão Comunitário do Núcleo Habitacional João Paulo. O sepultamento ocorre às 15 horas, desta quarta-feira (2), no Cemitério da Saudade, em Apucarana.

Cassia de Jesus Dias, 34 anos, sem velório. O sepultamento acontece às 09h30 no Cemitério da Saudade.