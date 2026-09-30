Confira os falecimentos desta quarta-feira (30) em Apucarana e região

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Publicado em 30.09.2026, 06:45:53 Editado em 30.09.2026, 06:45:49

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ANTÔNIO FOGANHOLI

Idade: 76 anos

Falecido em 29/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 30/09/2026, às 13:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

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CELESTINO LOURENÇÃO

Idade: 88 anos

Falecido em 29/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 30/09/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

DIVINO LAGE DA SILVA

Idade: 85 anos

Falecido em 29/09/2026

Velório: Capela de São João do Ivaí

Sepultamento: 30/09/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, São João do Ivaí - PR

MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO LOPES

Idade: 53 anos

Falecido em 29/09/2026

Velório: Capela de Jandaia do Sul

Sepultamento: 30/09/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Jandaia do Sul - PR

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JOAQUIM CANDIDO CRISPIM

Idade: 77 anos

Falecido em 29/09/2026

Velório: Capela Central (08:00 às 16:00)

Sepultamento: 30/09/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

BEATRIZ DANIELE DE ARRUDA

Idade: 38 anos

Falecida em 29/09/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 30/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR