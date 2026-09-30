Confira os falecimentos desta quarta-feira (30) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ANTÔNIO FOGANHOLI
Idade: 76 anos
Falecido em 29/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 30/09/2026, às 13:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
CELESTINO LOURENÇÃO
Idade: 88 anos
Falecido em 29/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 30/09/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
DIVINO LAGE DA SILVA
Idade: 85 anos
Falecido em 29/09/2026
Velório: Capela de São João do Ivaí
Sepultamento: 30/09/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, São João do Ivaí - PR
MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO LOPES
Idade: 53 anos
Falecido em 29/09/2026
Velório: Capela de Jandaia do Sul
Sepultamento: 30/09/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Jandaia do Sul - PR
JOAQUIM CANDIDO CRISPIM
Idade: 77 anos
Falecido em 29/09/2026
Velório: Capela Central (08:00 às 16:00)
Sepultamento: 30/09/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
BEATRIZ DANIELE DE ARRUDA
Idade: 38 anos
Falecida em 29/09/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 30/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR