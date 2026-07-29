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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta quarta-feira (29) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 06:30:00 Editado em 29.07.2026, 06:39:17
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Confira os falecimentos desta quarta-feira (29) em Apucarana e região
Autor As informações são da Aserfa - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

HELENA FATIMA DOS ANJOS VILAS BOAS

Idade: 69 anos
Falecida em 28/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 29/07/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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ROSIVAL CALISTO DOS SANTOS

Idade: 53 anos
Falecido em 28/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 29/07/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

VIVIANE GOMES FERREIRA

Idade: 37 anos
Falecida em 28/07/2026
Velório: Capela de Godoy Moreira
Sepultamento: 29/07/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Godoy Moreira - PR

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