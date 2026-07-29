Confira os falecimentos desta quarta-feira (29) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
HELENA FATIMA DOS ANJOS VILAS BOAS
Idade: 69 anos
Falecida em 28/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 29/07/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
ROSIVAL CALISTO DOS SANTOS
Idade: 53 anos
Falecido em 28/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 29/07/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
VIVIANE GOMES FERREIRA
Idade: 37 anos
Falecida em 28/07/2026
Velório: Capela de Godoy Moreira
Sepultamento: 29/07/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Godoy Moreira - PR