Confira os falecimentos desta quarta-feira (29) em Apucarana

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ANDREIA VALESCA GARCIA

Idade: 45 anos

Falecida em 28/04/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 29/04/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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SIMONE BARBOSA

Idade: 65 anos

Falecida em 28/04/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 29/04/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

MANOEL GOMES DE SOUZA

Idade: 78 anos

Falecido em 28/04/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 29/04/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA LIMA

Idade: 89 anos

Falecida em 29/04/2026

Velório: Capela Central, a partir das 09:00

Sepultamento: 29/04/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR