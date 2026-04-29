Confira os falecimentos desta quarta-feira (29) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ANDREIA VALESCA GARCIA
Idade: 45 anos
Falecida em 28/04/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 29/04/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
SIMONE BARBOSA
Idade: 65 anos
Falecida em 28/04/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 29/04/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
MANOEL GOMES DE SOUZA
Idade: 78 anos
Falecido em 28/04/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 29/04/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA LIMA
Idade: 89 anos
Falecida em 29/04/2026
Velório: Capela Central, a partir das 09:00
Sepultamento: 29/04/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR