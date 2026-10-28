Confira os falecimentos desta quarta-feira (28) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
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Informações são da Aserfa - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
DOMINGOS RODRIGUES MOURA
Idade: 87 anos
Falecido em 27/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 28/10/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei
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CLEMENTINA MACHADO DE LIMA
Idade: 46 anos
Falecida em 27/10/2026
Velório: Capela de Faxinal
Sepultamento: 28/10/2026, às 15:00, Cemitério Municipal de Faxinal
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