Confira os falecimentos desta quarta-feira (28) em Apucarana e região

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

DOMINGOS RODRIGUES MOURA

Idade: 87 anos

Falecido em 27/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 28/10/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei

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CLEMENTINA MACHADO DE LIMA

Idade: 46 anos

Falecida em 27/10/2026

Velório: Capela de Faxinal

Sepultamento: 28/10/2026, às 15:00, Cemitério Municipal de Faxinal



