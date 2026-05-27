Confira os falecimentos desta quarta-feira (27) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 06:30:00 Editado em 27.05.2026, 06:44:17
Sepultamentos ocorrem em Apucarana e Califórnia - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
CLAUDETE ALVES FERREIRA
Idade: 55 anos
Falecido em 26/05/2026
Velório: Capela de Califórnia
Sepultamento: 27/05/2026, às 01:25, Cemitério Municipal, Califórnia - PR
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MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Idade: 95 anos
Falecido em 26/05/2026
Velório: Capela do Jardim Colonial Colonial
Sepultamento: 27/05/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
TEREZA SARGI
Idade: 82 anos
Falecido em 27/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 27/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR