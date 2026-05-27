Confira os falecimentos desta quarta-feira (27) em Apucarana e região

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Publicado em 27.05.2026, 06:30:00 Editado em 27.05.2026, 06:44:17

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

CLAUDETE ALVES FERREIRA

Idade: 55 anos

Falecido em 26/05/2026

Velório: Capela de Califórnia

Sepultamento: 27/05/2026, às 01:25, Cemitério Municipal, Califórnia - PR

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MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Idade: 95 anos

Falecido em 26/05/2026

Velório: Capela do Jardim Colonial Colonial

Sepultamento: 27/05/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

TEREZA SARGI

Idade: 82 anos

Falecido em 27/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 27/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR