Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta quarta-feira (27) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 06:30:00 Editado em 27.05.2026, 06:44:17
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Confira os falecimentos desta quarta-feira (27) em Apucarana e região
Autor Sepultamentos ocorrem em Apucarana e Califórnia - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

CLAUDETE ALVES FERREIRA

Idade: 55 anos
Falecido em 26/05/2026
Velório: Capela de Califórnia
Sepultamento: 27/05/2026, às 01:25, Cemitério Municipal, Califórnia - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Idade: 95 anos
Falecido em 26/05/2026
Velório: Capela do Jardim Colonial Colonial
Sepultamento: 27/05/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

TEREZA SARGI

Idade: 82 anos
Falecido em 27/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 27/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Aserfa Falecimentos obituários serviços funerários
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV