Confira os falecimentos desta quarta-feira (26) em Apucarana

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

CELSO MERCADANTE

Idade: 89 anos

Falecido em 25/08/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 26/08/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR