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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ANTONIO ALVES PEREIRA

Idade: 70 anos

Falecido em 24/11/2026

Velório: Capela Municipal de Jandaia do Sul

Sepultamento: 25/11/2026, às 13:00, Cemitério Municipal de Jandaia do Sul