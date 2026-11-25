Confira os falecimentos desta quarta-feira (25) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
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Os sepultamentos acontecem em Apucarana e região - Foto: Arquivo TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ANTONIO ALVES PEREIRA
Idade: 70 anos
Falecido em 24/11/2026
Velório: Capela Municipal de Jandaia do Sul
Sepultamento: 25/11/2026, às 13:00, Cemitério Municipal de Jandaia do Sul
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