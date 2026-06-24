Confira os falecimentos desta quarta-feira (24) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 06:47:18 Editado em 24.06.2026, 06:47:15
Os sepultamentos acontecem na Cidade Alta - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
GERALDO FERREIRA DE MORAES
Idade: 76 anos
Falecido em 23/06/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa (08:00 às 16:00)
Sepultamento: 24/06/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
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NILSON CORREIA DE AGUIAR
Idade: 62 anos
Falecido em 23/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 24/06/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR