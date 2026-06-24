Confira os falecimentos desta quarta-feira (24) em Apucarana

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

GERALDO FERREIRA DE MORAES

Idade: 76 anos

Falecido em 23/06/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa (08:00 às 16:00)

Sepultamento: 24/06/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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NILSON CORREIA DE AGUIAR

Idade: 62 anos

Falecido em 23/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 24/06/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR



