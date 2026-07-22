Confira os falecimentos desta quarta-feira (22) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ADILSON RIBEIRO DA SILVA
Idade: 56 anos
Falecido em 21/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 22/07/2026, às 10:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
FRANCISCA NUNES DA SILVEIRA
Idade: 85 anos
Falecida em 21/07/2026
Velório: Capela de Bom Sucesso
Sepultamento: 22/07/2026, às 11:35, Cemitério Municipal, Bom Sucesso - PR
JOSÉ CARLOS DEVORANY
Idade: 61 anos
Falecido em 21/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 22/07/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
DONIZETTI ANTONIO DA SILVA
Idade: 59 anos
Falecido em 21/07/2026
Velório: Capela do Jardim Colonial
Sepultamento: 22/07/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
BENEDITO CÂNDIDO DA SILVA
Idade: 79 anos
Falecido em 20/07/2026
Velório: Câmara Municipal
Cremação: 22/07/2026, às 09:00, Maringá - PR