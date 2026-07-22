Confira os falecimentos desta quarta-feira (22) em Apucarana e região

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Publicado em 22.07.2026, 06:30:00 Editado em 22.07.2026, 06:42:28

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ADILSON RIBEIRO DA SILVA

Idade: 56 anos

Falecido em 21/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 22/07/2026, às 10:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

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FRANCISCA NUNES DA SILVEIRA

Idade: 85 anos

Falecida em 21/07/2026

Velório: Capela de Bom Sucesso

Sepultamento: 22/07/2026, às 11:35, Cemitério Municipal, Bom Sucesso - PR

JOSÉ CARLOS DEVORANY

Idade: 61 anos

Falecido em 21/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 22/07/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

DONIZETTI ANTONIO DA SILVA

Idade: 59 anos

Falecido em 21/07/2026

Velório: Capela do Jardim Colonial

Sepultamento: 22/07/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

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Idade: 79 anos

Falecido em 20/07/2026

Velório: Câmara Municipal

Cremação: 22/07/2026, às 09:00, Maringá - PR