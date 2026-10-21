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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta quarta-feira (21) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Confira os falecimentos desta quarta-feira (21) em Apucarana e região
Autor Os sepultamentos acontecem em Apucarana e região - Foto: Arquivo TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARIUZA HORACINA PEREIRA DA SILVA

Idade: 72 anos
Falecida em 21/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/10/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei

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GERALDO MIOTO

Idade: 91 anos
Falecido em 20/10/2026
Velório: Pirapó
Sepultamento: 21/10/2026, às 09:00, Cemitério de Cambira

RUTH HIROSE

Idade: 93 anos
Falecida em 20/10/2026
Velório: Central
Sepultamento: 21/10/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei

SILVANIRA DE OLIVEIRA

Idade: 80 anos
Falecida em 20/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/10/2026, às 17:00, Cemitério de Califórnia

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JOSE BARRETO

Idade: 92 anos
Falecido em 20/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/10/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu

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