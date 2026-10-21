Confira os falecimentos desta quarta-feira (21) em Apucarana e região

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Publicado em 21.10.2026, 06:38:47 Editado em 21.10.2026, 06:38:40

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARIUZA HORACINA PEREIRA DA SILVA

Idade: 72 anos

Falecida em 21/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 21/10/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei

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GERALDO MIOTO

Idade: 91 anos

Falecido em 20/10/2026

Velório: Pirapó

Sepultamento: 21/10/2026, às 09:00, Cemitério de Cambira

RUTH HIROSE

Idade: 93 anos

Falecida em 20/10/2026

Velório: Central

Sepultamento: 21/10/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei

SILVANIRA DE OLIVEIRA

Idade: 80 anos

Falecida em 20/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 21/10/2026, às 17:00, Cemitério de Califórnia

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JOSE BARRETO

Idade: 92 anos

Falecido em 20/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 21/10/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu