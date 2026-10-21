Confira os falecimentos desta quarta-feira (21) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MARIUZA HORACINA PEREIRA DA SILVA
Idade: 72 anos
Falecida em 21/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/10/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei
GERALDO MIOTO
Idade: 91 anos
Falecido em 20/10/2026
Velório: Pirapó
Sepultamento: 21/10/2026, às 09:00, Cemitério de Cambira
RUTH HIROSE
Idade: 93 anos
Falecida em 20/10/2026
Velório: Central
Sepultamento: 21/10/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei
SILVANIRA DE OLIVEIRA
Idade: 80 anos
Falecida em 20/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/10/2026, às 17:00, Cemitério de Califórnia
JOSE BARRETO
Idade: 92 anos
Falecido em 20/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/10/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu