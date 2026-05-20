Confira os falecimentos desta quarta-feira (20) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ANTENOR RAFAEL
Idade: 79 anos
Falecido em 19/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 20/05/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
JOSÉ JONAS NETO
Idade: 73 anos
Falecido em 19/05/2026
Velório: Igreja do Distrito de São Pedro do Taquara
Sepultamento: 20/05/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
ANTÔNIO FRANCELINO DA SILVA
Idade: 71 anos
Falecido em 19/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 20/05/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR