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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta quarta-feira (20) em Apucarana

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 06:30:00 Editado em 20.05.2026, 06:37:44
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Confira os falecimentos desta quarta-feira (20) em Apucarana
Autor Os sepultamentos acontecem na Cidade Alta - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ANTENOR RAFAEL

Idade: 79 anos
Falecido em 19/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 20/05/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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JOSÉ JONAS NETO

Idade: 73 anos
Falecido em 19/05/2026
Velório: Igreja do Distrito de São Pedro do Taquara
Sepultamento: 20/05/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

ANTÔNIO FRANCELINO DA SILVA

Idade: 71 anos
Falecido em 19/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 20/05/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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