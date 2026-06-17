Confira os falecimentos desta quarta-feira (17) em Apucarana e região

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Publicado em 17.06.2026, 06:30:00 Editado em 17.06.2026, 06:42:39

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA

Idade: 57 anos

Falecido em 16/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 17/06/2026, às 11:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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JOSÉ FERRAZ DA SILVA

Idade: 75 anos

Falecido em 16/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 17/06/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

MAICON SOUZA SANTOS

Idade: 38 anos

Falecido em 15/06/2026

Velório: Capela de Ivaiporã

Sepultamento: 17/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Ivaiporã - PR