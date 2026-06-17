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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta quarta-feira (17) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 06:30:00 Editado em 17.06.2026, 06:42:39
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Confira os falecimentos desta quarta-feira (17) em Apucarana e região
Autor Os sepultamentos acontecem em Apucarana e região - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA

Idade: 57 anos
Falecido em 16/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 17/06/2026, às 11:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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JOSÉ FERRAZ DA SILVA

Idade: 75 anos
Falecido em 16/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 17/06/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

MAICON SOUZA SANTOS

Idade: 38 anos
Falecido em 15/06/2026
Velório: Capela de Ivaiporã
Sepultamento: 17/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Ivaiporã - PR

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Apucarana Capela Central Falecimentos obituários sepultamento serviços funerários
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