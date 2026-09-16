Confira os falecimentos desta quarta-feira (16) em Apucarana

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Publicado em 16.09.2026, 06:48:25 Editado em 16.09.2026, 06:48:22

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

Idade: 38 anos

Falecida em 15/09/2026

Velório: Capela do Pirapó

Sepultamento: 16/09/2026, às 09:00, Cemitério do Pirapó, Apucarana - PR

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LORAIR MACIEL LOURENÇO

Idade: 70 anos

Falecido(a) em 15/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 16/09/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

ROSA OGATA

Idade: 94 anos

Falecida em 15/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 16/09/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

DISPINA DE ANDRADE BERNARDES

Idade: 90 anos

Falecida em 16/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 17/09/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR