Confira os falecimentos desta quarta-feira (16) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
SHEILA GONSALEZ DOS SANTOS
Idade: 38 anos
Falecida em 15/09/2026
Velório: Capela do Pirapó
Sepultamento: 16/09/2026, às 09:00, Cemitério do Pirapó, Apucarana - PR
LORAIR MACIEL LOURENÇO
Idade: 70 anos
Falecido(a) em 15/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 16/09/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
ROSA OGATA
Idade: 94 anos
Falecida em 15/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 16/09/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
DISPINA DE ANDRADE BERNARDES
Idade: 90 anos
Falecida em 16/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 17/09/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR