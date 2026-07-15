Confira os falecimentos desta quarta-feira (15) em Apucarana

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

NAIR RIBEIRO DOS SANTOS

Idade: 92 anos

Falecida em 14/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 15/07/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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YAGO DE ALMEIDA DE AZEVEDO

Idade: 34 anos

Falecido em 14/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 15/07/2026, às 14:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR