Confira os falecimentos desta quarta-feira (15) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 15.07.2026, 06:30:00 Editado em 15.07.2026, 06:40:02
Sepultamentos acontecem em Apucarana - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
NAIR RIBEIRO DOS SANTOS
Idade: 92 anos
Falecida em 14/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 15/07/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
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YAGO DE ALMEIDA DE AZEVEDO
Idade: 34 anos
Falecido em 14/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 15/07/2026, às 14:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR