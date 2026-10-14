Confira os falecimentos desta quarta-feira (14) em Apucarana

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Publicado em 14.10.2026, 06:35:39 Editado em 14.10.2026, 06:35:32

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ADEMIR MENEGUETTI

Idade: 66 anos

Falecido em 13/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 14/10/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei

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MARIA BREVELINA SANTOS

Idade: 69 anos

Falecida em 13/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 14/10/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei

ROSIMEIRE DE FREITAS ALVES

Idade: 38 anos

Falecida em 13/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 14/10/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu

CRISTINA CORREIA DE OLIVEIRA

Idade: 51 anos

Falecida em 13/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 14/10/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei