Confira os falecimentos desta quarta-feira (14) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ADEMIR MENEGUETTI
Idade: 66 anos
Falecido em 13/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 14/10/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei
MARIA BREVELINA SANTOS
Idade: 69 anos
Falecida em 13/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 14/10/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei
ROSIMEIRE DE FREITAS ALVES
Idade: 38 anos
Falecida em 13/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 14/10/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu
CRISTINA CORREIA DE OLIVEIRA
Idade: 51 anos
Falecida em 13/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 14/10/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei