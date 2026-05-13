Confira os falecimentos desta quarta-feira (13) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 06:30:00 Editado em 13.05.2026, 07:07:39
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A lista de sepultamentos é divulgada pela Aserfa - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
AMADOR FERNANDES
Idade: 94 anos
Falecido em 12/05/2026
Velório: Capela Mortuária Central
Sepultamento: 13/05/2026, às 10:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
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FABRÍCIO MANOEL SANTOS DO REGO
Idade: 27 anos
Falecido em 12/05/2026
Velório: local ainda não definido
Sepultamento: 14/05/2026, às 17:00, local ainda será divulgado
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