Confira os falecimentos desta quarta-feira (13) em Apucarana

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

AMADOR FERNANDES

Idade: 94 anos

Falecido em 12/05/2026

Velório: Capela Mortuária Central

Sepultamento: 13/05/2026, às 10:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

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FABRÍCIO MANOEL SANTOS DO REGO

Idade: 27 anos

Falecido em 12/05/2026

Velório: local ainda não definido

Sepultamento: 14/05/2026, às 17:00, local ainda será divulgado