Confira os falecimentos desta quarta-feira (11) em Ivaiporã
As informações são de Funerária Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Sepultamento ocorre nesta quarta-feira (11) - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã, conforme informações publicadas por Funerária Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
PEDRO SEBASTIÃO DAMETTO
Idade: 74 anos
Falecido em 10/11/2026
Velório: Capela Aliança de Ivaiporã
Sepultamento: 11/11/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Ivaiporã - PR
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