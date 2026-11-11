Confira os falecimentos desta quarta-feira (11) em Apucarana e região

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

NAYR DOS SANTOS EUGENIO

Idade: 87 anos

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Falecida em 11/11/2026

Velório: Capela Colonial

Sepultamento: 12/11/2026, às 09:00, Cemitério da Saudade

PEDRO SEBASTIÃO DAMETTO

Idade: 74 anos

Falecido em 10/11/2026

Velório: Capela Aliança de Ivaiporã

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Sepultamento: 11/11/2026, às 17:00, Cemitério de Ivaiporã