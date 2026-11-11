Confira os falecimentos desta quarta-feira (11) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
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Os sepultamentos acontecem na Cidade Alta e na região - Foto: Arquivo TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
NAYR DOS SANTOS EUGENIO
Idade: 87 anos
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Falecida em 11/11/2026
Velório: Capela Colonial
Sepultamento: 12/11/2026, às 09:00, Cemitério da Saudade
PEDRO SEBASTIÃO DAMETTO
Idade: 74 anos
Falecido em 10/11/2026
Velório: Capela Aliança de Ivaiporã
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Sepultamento: 11/11/2026, às 17:00, Cemitério de Ivaiporã