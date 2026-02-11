Confira os falecimentos desta quarta-feira (11) em Apucarana

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Confira a lista de falecimentos de Apucarana divulgada nesta quarta-feira (11) no site oficial da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Silvanir de Fatima Pereira Saponjos, 68 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de São Pedro do Ivaí. O sepultamento será no Cemitério de São Pedro do Ivaí.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão