Confira os falecimentos desta quarta-feira (11) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 11.02.2026, 07:32:11 Editado em 11.02.2026, 11:16:04
Foto: TNOnline
Confira a lista de falecimentos de Apucarana divulgada nesta quarta-feira (11) no site oficial da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).
Silvanir de Fatima Pereira Saponjos, 68 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de São Pedro do Ivaí. O sepultamento será no Cemitério de São Pedro do Ivaí.
