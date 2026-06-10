Confira os falecimentos desta quarta-feira (10) em Apucarana

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

SANDRA DE LOURDES LARANJEIRA

Idade: 62 anos

Falecida em 09/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 10/06/2026, às 14:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR

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MARIA DE LOURDES COLARES

Idade: 92 anos

Falecida em 09/06/2026

Velório: Capela Central, a partir das 8:00

Sepultamento: 10/06/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei Apucarana - PR

BRAYAN ROBSON DOS SANTOS DE MACEDO

Idade: 35 anos

Falecido em 10/06/2026

Velório: Capela Central, a partir das 10:00

Sepultamento: 10/06/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR