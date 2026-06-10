Confira os falecimentos desta quarta-feira (10) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 06:30:00 Editado em 10.06.2026, 06:40:34
Os sepultamentos acontecem em Apucarana - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
SANDRA DE LOURDES LARANJEIRA
Idade: 62 anos
Falecida em 09/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 10/06/2026, às 14:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR
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MARIA DE LOURDES COLARES
Idade: 92 anos
Falecida em 09/06/2026
Velório: Capela Central, a partir das 8:00
Sepultamento: 10/06/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei Apucarana - PR
BRAYAN ROBSON DOS SANTOS DE MACEDO
Idade: 35 anos
Falecido em 10/06/2026
Velório: Capela Central, a partir das 10:00
Sepultamento: 10/06/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR