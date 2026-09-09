Confira os falecimentos desta quarta-feira (09) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ANTÔNIO DE JESUS QUEIROS
Idade: 95 anos
Falecido em 08/09/2026
Velório: Capela Jardim Colonial
Sepultamento: 09/09/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
JOSÉ VIEIRA
Idade: 84 anos
Falecido em 08/09/2026
Velório: Paróquia Cristo Rei
Sepultamento: 09/09/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
LOURDES CORREIA FRIZO
Idade: 66 anos
Falecida em 08/09/2026
Velório: Capela Mortuária Central
Sepultamento: 09/09/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, Marilândia do Sul - PR