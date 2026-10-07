Confira os falecimentos desta quarta-feira (07) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ANTÔNIO VALERIO DE LIMA
Idade: 73 anos
Falecido em 06/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 07/10/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei
ANTÔNIO CARLOS ROSSI
Idade: 74 anos
Falecido em 06/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 07/10/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei
JUVENTINA DOS SANTOS RIBEIRO
Idade: 89 anos
Falecida em 06/10/2026
Velório: Capela Central, em Apucarana
Sepultamento: 07/10/2026, às 17:00, Cemitério de Rio Bom
LUIZ PELIZZER
Idade: não informada
Falecido em 24/01/1950
Velório: Não informado
Sepultamento: 07/10/2026, às 10:00, Cemitério Pirapó
MARIA FABENE FERREIRA
Idade: 83 anos
FalecidA em 07/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 07/10/2026, horário não informado, Cemitério Cristo Rei