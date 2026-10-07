Confira os falecimentos desta quarta-feira (07) em Apucarana e região

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Publicado em 07.10.2026, 06:37:19 Editado em 07.10.2026, 06:37:13

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ANTÔNIO VALERIO DE LIMA

Idade: 73 anos

Falecido em 06/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 07/10/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei

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ANTÔNIO CARLOS ROSSI

Idade: 74 anos

Falecido em 06/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 07/10/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei

JUVENTINA DOS SANTOS RIBEIRO

Idade: 89 anos

Falecida em 06/10/2026

Velório: Capela Central, em Apucarana

Sepultamento: 07/10/2026, às 17:00, Cemitério de Rio Bom

LUIZ PELIZZER

Idade: não informada

Falecido em 24/01/1950

Velório: Não informado

Sepultamento: 07/10/2026, às 10:00, Cemitério Pirapó

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MARIA FABENE FERREIRA

Idade: 83 anos

FalecidA em 07/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 07/10/2026, horário não informado, Cemitério Cristo Rei