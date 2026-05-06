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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta quarta-feira (06) em Apucarana

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 06:30:00 Editado em 06.05.2026, 06:45:45
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Confira os falecimentos desta quarta-feira (06) em Apucarana
Autor Os sepultamentos acontecem na Cidade Alta e região - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARIA IZABEL PACANHELA DE OLIVEIRA

Idade: 63 anos
Falecida em 05/05/2026
Velório: Capela de Cambira
Sepultamento: 06/05/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Cambira - PR

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MARIA AUXILIADORA DO AMARAL CUBA

Idade: 65 anos
Falecida em 05/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 06/05/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

JOSÉ SANCHES

Idade: 76 anos
Falecido em 05/05/2026
Velório: Capela de Jandaia do Sul
Sepultamento: 06/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

VALDIR BATISTA

Idade: 63 anos
Falecido em 05/05/2026
Velório: Capela de São Pedro do Ivaí
Sepultamento: 06/05/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, São Pedro do Ivaí - PR

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ONDINA TEREZA FRANCISCO SIQUEIRA

Idade: 78 anos
Falecida em 06/05/2026
Velório: Capela de São Pedro do Ivaí
Sepultamento: 06/05/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, São Pedro do Ivaí - PR

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