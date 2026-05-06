Confira os falecimentos desta quarta-feira (06) em Apucarana

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARIA IZABEL PACANHELA DE OLIVEIRA

Idade: 63 anos

Falecida em 05/05/2026

Velório: Capela de Cambira

Sepultamento: 06/05/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Cambira - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

MARIA AUXILIADORA DO AMARAL CUBA

Idade: 65 anos

Falecida em 05/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 06/05/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

JOSÉ SANCHES

Idade: 76 anos

Falecido em 05/05/2026

Velório: Capela de Jandaia do Sul

Sepultamento: 06/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

VALDIR BATISTA

Idade: 63 anos

Falecido em 05/05/2026

Velório: Capela de São Pedro do Ivaí

Sepultamento: 06/05/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, São Pedro do Ivaí - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ONDINA TEREZA FRANCISCO SIQUEIRA

Idade: 78 anos

Falecida em 06/05/2026

Velório: Capela de São Pedro do Ivaí

Sepultamento: 06/05/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, São Pedro do Ivaí - PR