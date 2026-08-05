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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta quarta-feira (05) em Apucarana

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.08.2026, 06:38:53 Editado em 05.08.2026, 06:38:50
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Confira os falecimentos desta quarta-feira (05) em Apucarana
Autor Os sepultamentos acontecem na Cidade Alta - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LEONOR APARECIDA MANTOVANI

Idade: 70 anos
Falecida em 04/08/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 05/08/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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SEBASTIÃO JOSÉ SILVA FONSECA

Idade: 62 anos
Falecido em 04/08/2026
Velório: Capela Jardim Colonial (08:00 às 14:00)
Sepultamento: 05/08/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA DA LUZ

Idade: 46 anos
Falecido em 04/08/2026
Velório: Capela Central (09:00 às 17:00)
Sepultamento: 05/08/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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