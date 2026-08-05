Confira os falecimentos desta quarta-feira (05) em Apucarana

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Publicado em 05.08.2026, 06:38:53 Editado em 05.08.2026, 06:38:50

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LEONOR APARECIDA MANTOVANI

Idade: 70 anos

Falecida em 04/08/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 05/08/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

SEBASTIÃO JOSÉ SILVA FONSECA

Idade: 62 anos

Falecido em 04/08/2026

Velório: Capela Jardim Colonial (08:00 às 14:00)

Sepultamento: 05/08/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA DA LUZ

Idade: 46 anos

Falecido em 04/08/2026

Velório: Capela Central (09:00 às 17:00)

Sepultamento: 05/08/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR