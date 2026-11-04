Confira os falecimentos desta quarta-feira (04) em Apucarana e região

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Publicado em 04.11.2026, 06:39:26 Editado em 04.11.2026, 06:55:57

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOSÉ DE SOUSA BECA

Idade: 75 anos

Falecido em 03/11/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 04/11/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

PALMIRA BARBOSA

Idade: 79 anos

Falecida em 03/11/2026

Velório: R. Luiz Matiuzzi, nº 74 - Marcos Freire

Sepultamento: 04/11/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu

REDMAR SOARES RAMOS

Idade: 76 anos

Falecido em 03/11/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 04/11/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei

RICARDO RODRIGUES

Idade: 44 anos

Falecido em 01/11/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 04/11/2026, às 16:00, Cemitério Portal do céu

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ELIAS TELES FERREIRA

Idade: 66 anos

Falecido em 03/11/2026

Velório: Capela de Rio Bom

Sepultamento: 04/11/2026, às 15:00, Cemitério Municipal de Rio Bom

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MADALENA EUZÉBIO

Idade: 64 anos

Falecida em 03/11/2026

Velório: Capela Municipal de Arapuã

Sepultamento: 04/11/2026, às 16:00, Cemitério Municipal de Arapuã