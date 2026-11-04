Confira os falecimentos desta quarta-feira (04) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JOSÉ DE SOUSA BECA
Idade: 75 anos
Falecido em 03/11/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 04/11/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu
PALMIRA BARBOSA
Idade: 79 anos
Falecida em 03/11/2026
Velório: R. Luiz Matiuzzi, nº 74 - Marcos Freire
Sepultamento: 04/11/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu
REDMAR SOARES RAMOS
Idade: 76 anos
Falecido em 03/11/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 04/11/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei
RICARDO RODRIGUES
Idade: 44 anos
Falecido em 01/11/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 04/11/2026, às 16:00, Cemitério Portal do céu
ELIAS TELES FERREIRA
Idade: 66 anos
Falecido em 03/11/2026
Velório: Capela de Rio Bom
Sepultamento: 04/11/2026, às 15:00, Cemitério Municipal de Rio Bom
MADALENA EUZÉBIO
Idade: 64 anos
Falecida em 03/11/2026
Velório: Capela Municipal de Arapuã
Sepultamento: 04/11/2026, às 16:00, Cemitério Municipal de Arapuã