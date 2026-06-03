Confira os falecimentos desta quarta-feira (03) em Apucarana e região

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Publicado em 03.06.2026, 06:30:00 Editado em 03.06.2026, 06:48:48

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

CLAUDIO DOS SANTOS

Idade: 57 anos

Falecido em 02/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 03/06/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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ADALBERTO ALVES PEREIRA

Idade: 90 anos

Falecido em 02/06/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 03/06/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

NADIA REGINA PAVOLAK DE SOUZA

Idade: 67 anos

Falecido em 02/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 03/06/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

ANDRE FERREIRA JOVENCIO

Idade: 44 anos

Falecido em 02/06/2026

Velório: R. Guapuruvu nº 1029 - Parque Bela Vista

Sepultamento: 03/06/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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VERA LUCIA CABRAL DO NASCIMENTO

Idade: 64 anos

Falecido em 02/06/2026

Velório: Capela de Kaloré

Sepultamento: 03/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Kaloré - PR

DORACI CORDEIRO DOS SANTOS

Idade: 90 anos

Falecido em 02/06/2026

Velório: Capela de Faxinal

Sepultamento: 03/06/2026, às 11:00, Cemitério Municipal, Faxinal - PR

BERNARDINA RITA DIAS

Idade: 79 anos

Falecido em 02/06/2026

Velório: Capela de Califórnia

Sepultamento: 03/06/2026, às 14:00, Cemitério Municipal, Califórnia -PR