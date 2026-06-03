Confira os falecimentos desta quarta-feira (03) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
CLAUDIO DOS SANTOS
Idade: 57 anos
Falecido em 02/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 03/06/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
ADALBERTO ALVES PEREIRA
Idade: 90 anos
Falecido em 02/06/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 03/06/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
NADIA REGINA PAVOLAK DE SOUZA
Idade: 67 anos
Falecido em 02/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 03/06/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
ANDRE FERREIRA JOVENCIO
Idade: 44 anos
Falecido em 02/06/2026
Velório: R. Guapuruvu nº 1029 - Parque Bela Vista
Sepultamento: 03/06/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
VERA LUCIA CABRAL DO NASCIMENTO
Idade: 64 anos
Falecido em 02/06/2026
Velório: Capela de Kaloré
Sepultamento: 03/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Kaloré - PR
DORACI CORDEIRO DOS SANTOS
Idade: 90 anos
Falecido em 02/06/2026
Velório: Capela de Faxinal
Sepultamento: 03/06/2026, às 11:00, Cemitério Municipal, Faxinal - PR
BERNARDINA RITA DIAS
Idade: 79 anos
Falecido em 02/06/2026
Velório: Capela de Califórnia
Sepultamento: 03/06/2026, às 14:00, Cemitério Municipal, Califórnia -PR