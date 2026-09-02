Confira os falecimentos desta quarta-feira (02) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Sepultamentos acontecem na Cidade Alta - Foto: TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
EDIMAR DE MELO FRANCO
Idade: 58 anos
Falecido em 01/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 02/09/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
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BENEDITA APARECIDA RODRIGUES
Idade: 65 anos
Falecida em 01/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 02/09/2026, às 10:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR