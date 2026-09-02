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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta quarta-feira (02) em Apucarana

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
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Confira os falecimentos desta quarta-feira (02) em Apucarana
Autor Sepultamentos acontecem na Cidade Alta - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

EDIMAR DE MELO FRANCO

Idade: 58 anos
Falecido em 01/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 02/09/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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BENEDITA APARECIDA RODRIGUES

Idade: 65 anos
Falecida em 01/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 02/09/2026, às 10:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

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