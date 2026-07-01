Confira os falecimentos desta quarta-feira (01) em Apucarana

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Publicado em 01.07.2026, 06:30:00 Editado em 01.07.2026, 07:54:21

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

BENEDITO BUENO DA SILVA

Idade: 74 anos

Falecido em 30/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 01/07/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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LIZ VITORIA GONÇALVES CONCEIÇÃO

Idade: 0 anos

Falecida em 30/06/2026

Velório: Sem velório

Sepultamento: 01/07/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

PEDRO TEIXEIRA DA SILVA

Idade: 77 anos

Falecido em 30/06/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 01/07/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

ODAIR CORDEIRO DOS SANTOS

Idade: 72 anos

Falecido em 30/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 01/07/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Engenheiro Beltrão - PR

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ORGUELIA GARCIA PALHANO

Idade: 82 anos

Falecida em 30/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 01/07/2026, local e horário à definir.