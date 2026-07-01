Confira os falecimentos desta quarta-feira (01) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
BENEDITO BUENO DA SILVA
Idade: 74 anos
Falecido em 30/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 01/07/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
LIZ VITORIA GONÇALVES CONCEIÇÃO
Idade: 0 anos
Falecida em 30/06/2026
Velório: Sem velório
Sepultamento: 01/07/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
PEDRO TEIXEIRA DA SILVA
Idade: 77 anos
Falecido em 30/06/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 01/07/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
ODAIR CORDEIRO DOS SANTOS
Idade: 72 anos
Falecido em 30/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 01/07/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Engenheiro Beltrão - PR
ORGUELIA GARCIA PALHANO
Idade: 82 anos
Falecida em 30/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 01/07/2026, local e horário à definir.