Confira os falecimentos de Apucarana e região

A Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa) divulgou-se os falecimentos de Apucarana e região registrados nesta sexta-feira (28) e sábado (29). Confira:

Denise Cristina Frangioti Corrêa, 49 anos. Sem velório. Sepultamento será as 17 horas, deste sábado (29), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

Dolores Carvalho de Paula, 87 anos. Sem velório. Sepultamento será as 10 horas, deste sábado (29), no Cemitério de Marilândia do Sul.

Jovelino Fernandes de Souza, 68 anos. Velório ocorre na Capela Central, de Apucarana. Sepultamento será as 16 horas, deste sábado (29), no Cemitério Cristo Rei.

Solange Augusta Marques, 55 anos. Velório ocorre na Capela da Vila Reis. Sepultamento será as 10 horas, deste sábado (29), no Cemitério Cristo Rei, de Apucarana.

Tereza de Faria, 74 anos. Velório ocorre na Capela Central. Sepultamento será as 13 horas, deste sábado (29), no Cemitério Cristo Rei, de Apucarana.

Julia Kyoko Irie, 63 anos. Velório ocorre na Capela Central. Sepultamento será as 15 horas, deste sábado (29), no Cemitério Cristo Rei, de Apucarana.

Adelia Santos de Castro, 75 anos. Sem velório. Sepultamento será as 11 horas, deste sábado (29), no Cemitério Cristo Rei, de Apucarana.