Da Redação

Confira os detalhes do concurso da GCM de Apucarana

Nesta segunda-feira (14), foi liberado o edital do concurso da Guarda Civil Municipal (GCM), da cidade de Apucarana. As 25 vagas ofertadas, sendo 20 masculinas e cinco femininas, poderão ser preenchidas pela ampla concorrência, por pessoas com deficiência e afrodescendentes.

A GCM, atualmente, conta com uma jornada semanal de 40 horas, e salário referente a R$ 2.471,26, mais adicional de rico de vida de R$ 741,38, totalizando R$ 3.212,64. Para aqueles que tiverem interesse em participar, as inscrições se iniciam no dia 24 de fevereiro e terminam em 07 de abril de 2022, através do link, e com valor de R$ 100. Sendo que há a possibilidade de isenção da taxa de inscrição.

Ao confirmar a liberação do edital de concurso, o prefeito Júnior da Femac salientou que, além de uma necessidade, o aumento do efetivo é um compromisso assumido com a população durante a sua campanha. O prefeito também frisou que, uma vez que a legislação impôs limites aos gestores públicos, devido a pandemia de Covid-19, o município estava impedido de realizar novos concursos, destacando que os efeitos da lei cessaram em 31 de dezembro.

A seleção dos candidatos consistirá em duas etapas de caráter eliminatório e classificatório. De acordo com o GCM Alessandro Pereira Carletti, comandante da corporação e presidente da Comissão Especial de Concurso (CEC), a primeira fase terá cinco etapas, sendo a prova objetiva, exame de suficiência física, exame de saúde e antropométrico, pesquisa social e avaliação psicológica e/ou adequação ao perfil profissional. Aqueles que seguirem para a segunda fase, passarão pelo curso de formação, também de caráter eliminatório e classificatório.





Confira abaixo a revisão do cronograma do Concurso da Guarda Civil Municipal de 2022:

Publicação do edital de abertura – 14/02/2022

Prazo para impugnação do edital – 15/02 a 21/02/2022

Recebimento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição – 22/02 a 25/02/2022

Resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição – 04/03/2022

Prazo para recurso da isenção da taxa de inscrição – 07/03 e 08/03/2022

Resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição – 11/03/2022

Período de inscrições – 24/02/2022 a 07/04/2022

Data limite para envio da documentação para requerimento de tratamento diferenciado, auto declaração afrodescendente e requerimento de tratamento diferenciado – 07/04/2022

Data final para pagamento das inscrições – 07/04/02022

Homologação preliminar das inscrições, resultado dos pedidos de tratamento diferenciado e da lista dos candidatos considerados deficientes e afrodescendentes – 18/04/2022

Prazo para recurso quanto ao indeferimento de inscrição, indeferimento de pedido de tratamento diferenciado, afrodescendentes e tratamento diferenciado – 19 e 20/04/2022

Resultado dos recursos e homologação definitiva das inscrições – 06/05/2022

Ensalamento – 06/05/2022

Prova objetiva – 15/05/2022

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva – 16/05/2022

Prazo para recurso do gabarito preliminar – 17/05 e 18/05/2022

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva e Gabarito Definitivo – 30/05/2022

Prazo para recurso das notas preliminares da prova objetiva – 31/05 e 01/06/2022

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva e convocação para exame de suficiência física – 10/06/2022

Realização do Exame de Suficiência Física – 26/06/2022

Divulgação do resultado preliminar do Exame de Suficiência Física – 08/07/2022

Prazo para recurso do resultado preliminar do Exame de Suficiência Física – 11/07 e 12/07/2022

Divulgação do resultado definitivo do Exame de Suficiência Física e convocação para a entrega de Exames Médicos – 22/07/2022

Entrega de Exames Médicos – 22/08 a 26/08/2022

Divulgação do resultado preliminar da Avaliação de Exames Médicos – 14/09/2022

Prazo para recurso do resultado preliminar Avaliação de Exames Médicos – 15/09 e 16/09/2022

Divulgação do resultado definitivo da Avaliação de Exames Médicos e convocação para entrega de documentos para pesquisa social – 23/09/2022

Entrega de Documentos de Pesquisa social – 24/10 a 28/10/2022

Divulgação do resultado preliminar da pesquisa social – 16/11/2022

Prazo para recurso do resultado preliminar da pesquisa social – 17/11 e 18/11/2022

Divulgação do resultado definitivo da pesquisa social e convocação para avaliação psicológica – 25/11/2022

Avaliação Psicológica – 04/12/2022

Divulgação do resultado preliminar da Avaliação Psicológica – 14/12/2022

Entrevista devolutiva da Avaliação Psicológica – 19/12 e 20/12/2022

Prazo para recurso do resultado preliminar da Avaliação Psicológica – 21/12 e 22/12/2022

Divulgação do resultado definitivo da Avaliação Psicológica – 18/01/2023

Divulgação da classificação final preliminar – 18/01/2023

Prazo para recurso da classificação final preliminar – 19/01 e 20/01/2023

Divulgação da Classificação final definitiva – 26/01/2023





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.