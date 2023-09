Confira os candidatos ao Conselho Tutelar em Apucarana e Arapongas

Os moradores de Apucarana e Arapongas poderão escolher neste domingo (1º) os novos conselheiros tutelares para a gestão 2024-2027. A eleição aos cargos para o órgão atuante na defesa e proteção dos direitos das crianças e adolescentes será realizada em todo o Brasil e acontece entre as 8h e 17h.

continua após publicidade

O estado do Paraná possuí 423 Conselhos Tutelares e, em cada um deles são cinco conselheiros que serão escolhidos pela população. Esses representantes são eleitos para mandatos de quatro anos, são remunerados e estão sujeitos a uma avaliação contínua de seu desempenho.

-LEIA MAIS: Vereador pede cassação de colega por "excesso de faltas" em Jandaia

continua após publicidade

Para essa eleição, Apucarana terá 11 candidatos e Arapongas, 21. Todos os moradores estão aptos a votar, contanto que tenham mais de 16 anos e apresentem no local de votação o título de eleitor e documento original com foto.

As eleições ocorrem sempre um ano após o pleito presidencial e as proibições no dia são basicamente as mesmas: oferecer transporte, usar espaço na mídia para propaganda (incluindo redes sociais) e promover comícios e carreatas. O resultado da votação será divulgado no mesmo dia e a posse dos novos representantes será em 10 de janeiro.

Eleição em Apucarana

A Escola Municipal João Antonio Braga Côrtes, localizada na Rua Diva Nadir, Vila Formosa, será o local de votação em Apucarana. O salário dos cinco eleitos, de acordo com o edital da Prefeitura Municipal, será de R$ 4.319,11. Veja quem são os candidatos e seus números:

continua após publicidade

Pablo Mateus: 243

Marilene Silva do Nascimento: 375

Camila Nunes: 385

Bruna Carolina de Melo: 491

Fabio Lucas de Barros: 496

Maria Luzinete do Nascimento Pereira: 602

Alexandre Machado: 647

Luci Aparecida Fernandes da Silva: 783

Andre Reis Avelar: 807

Juliane de Lima: 834

Sonia Mara de Araujo: 914

Foto por Divulgação Apucarana terá 11 candidatos ao Conselho Tutelar

Eleição em Arapongas

O Colégio Estadual Marquês de Caravelas, localizado na Rua Uirapuru, área central, será o local de votação de Arapongas. O salário dos cinco eleitos, de acordo com o edital da Prefeitura Municipal, será de R$ 4.134,00. Veja quem são os candidatos e seus números:

Andreia Cristina de Souza: 318

Cristiane Sanches Candreva: 111

Daniele Rodrigues Arruda: 750

Ediana Ramos Gualberto Barros: 365

Edmilson Camilo Vasconcelos: 700

Eloise Cristina Hollandini: 560

Fabricio Garcia Antonio: 160

Fernanda Branco Cavalcante: 258

Florisa Vás Cheles: 777

Iara Massarani: 444

João Luiz Ramos Cereia: 490

Josilene Alves: 321

Kawana Berbert de Lima: 222

Martha Marchiori: 123

Michelle Menezes de Souza: 555

Naila Suelen Coleto: 288

Rafael Herrero Vicentin: 333

Silvia Mara Barbosa Ferreira 888

Sirlei de Fátima Anselmo de Souza; 122

Taína Mendonça Tacone: 200

Valdemir Alcino dos Santos: 456

Foto por Divulgação Arapongas terá 21 candidatos ao Conselho Tutelar

Siga o TNOnline no Google News