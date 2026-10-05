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Confira os candidatos a deputado estadual que receberam voto em Apucarana

O deputado Delegado Jacovós foi o mais votado no município, seguido pelo vereador Lucas Leugi

Escrito por Da Redação
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Confira os candidatos a deputado estadual que receberam voto em Apucarana
Autor Foto: Orlando Kissner/Alep

Ao todo, 372 candidatos a deputado estadual receberam pelo menos um voto em Apucarana nas eleições realizadas neste domingo (4). O levantamento considera todos os candidatos que tiveram votação no município.

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O deputado Delegado Jacovós foi o grande destaque da votação em Apucarana, com 17.386 votos. Em segundo lugar ficou o vereador Lucas Leugi, que recebeu 7.750 votos. Confira abaixo a votação de todos os candidatos a deputado estadual que receberam votos no município.

Votação para deputado estadual em Apucarana

Delegado Jacovós – 17.386

Lucas Leugi – 7.750

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Dr. Odarlone – 7.713

Rodrigo Recife – 5.376

Sérgio Onofre – 1.833

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Do Carmo – 1.807

Paulo Melo – 1.752

Jessicão – 1.482

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Flávia Francischini – 874

Bazana – 750

Dr Maicol – 728

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Anibelli Neto – 707

Alex Canziani – 656

Bruno Secco – 618

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Deivid Wisley – 526

Carlos Mendes – 462

Prof. Lemos – 386

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Lu Bonatto – 368

Lucio Tasso – 362

Amália Tortato – 348

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Tenente Hélio – 334

Professora Angela – 324

Delegada Tathiana Guzella – 312

Yasmin Hachem – 312

Alexandre Amaro – 298

Gilberto Ribeiro – 285

Odenilson Vicente – 263

Lenir de Assis – 258

Denian Couto – 225

Matteus Henrique – 213

Cabo Luz do Acampamento – 202

Perito Massuda – 199

Willian Rocha – 185

Itamar Paim – 183

Jairo Tamura – 176

Cobra Reporter – 168

Hugo Panda – 166

Evandro Araujo – 164

Junior Weiller – 159

Sgt Carlos Souza – 158

Goura – 157

Hudema – 150

Maria Victoria – 143

Paula Vicente – 143

Bia Alcantara – 142

Miss Preta – 141

Artagão Júnior – 140

Talita Feitosa – 138

Cantora Mara Lima – 133

Rozenilda Buchhorn – 129

Baré – 121

Cabo Cassol – 119

Thiago Foltran – 112

Helio Wirbiski – 104

Tercilio Turini – 101

Sancho – 98

Evandro da Unifamma – 97

João Bettega – 91

Soldado Adriano José – 88

Gugu Bueno – 85

Mauro Moraes – 84

Marcio Nunes – 79

Ulisses Maia – 79

Dr. Cesar Mello – 76

Coronel Villa – 74

Jessica da Educação – 74

Beatriz Oliveira – 72

Teresa Mendes – 72

Fran Boni – 63

Rodrigo Marcial – 63

Mari Mazzon SOS 4 Patas – 62

Mario Verri – 62

Thadeu Requião – 61

Gustavo Camillo – 60

Flavio Mantovani – 59

Romanelli – 58

Luiz Fernando Guerra – 57

Vanda de Assis – 56

Aline Franzon – 55

Andressa Bianchessi – 54

Giorgia Prates – 54

Marli Paulino – 54

Roberto Justus – 49

Juliane Vieira – 44

Alisson Wandscheer – 43

Andreia de Lima – 43

Giselli Bianchini – 43

Secretária Márcia – 41

Doutora Louise Lima – 40

André Trindade – 39

Paulo Gomes da TV – 39

Profª Nelsi Welter – 38

Samuel Pinheiro – 38

Felipe Machado da Saúde – 36

Dr Batista – 35

Thiago Chamorra – 35

Angelo Vanhoni – 34

Enfermeiro Valdomiro – 34

Cassio Kotrich – 33

Ricardo Zampieri – 33

Fabiana Parro – 31

Fabio Oliveira – 29

Hussein Bakri – 28

Coronel Zocchi – 27

Ivo da CT Vitoria – 26

Danny Arouca – 25

Juliane Mendes – 25

Lucas Canassa – 25

Sergio Frederico – 25

Bihl Zanetti – 24

Lemuel do Salvando Vidas – 24

Batatinha – 23

Dr. Antenor – 23

Flávio Zanrosso – 23

Juca – 23

Ney Leprevost – 23

Beto Vizzotto – 22

Giovani Mattos – 22

Allax Siqueira – 21

Celma Gomes Assis – 21

Delegado Amir Salmen – 21

Dr Antonio Garcia – 20

Fão do Bolsonaro – 20

Serginho – 20

Anderson Prego da Silva – 19

Gerson Colodel – 19

HP Helcio Piassetta – 19

Índio Donatti – 19

Reginaldo Nova Opção – 19

Valentina – 19

Matheus Vermelho – 18

Thiago Bagatin – 18

Murilo Morais Inclusão – 17

Adelino Ribeiro – 16

Eloy Nhandewa – 16

Evandro Lazarotto – 16

Fabio Dalécio – 16

Maria Clara – 16

Evandro Cruz – 15

Lincoln Tramontini – 15

Marcos Vieira – 15

Samuel Dantas – 15

Bruna Fogaça – 14

Christiano Puppi – 14

Michelle Tapia – 14

Tania Maion – 14

Amanda da Jesus House – 13

Julio Kuller – 13

Simone Martini – 13

Teresinha Depubel Dantas – 13

Adão Litro – 12

Ana Moro – 12

Dirceu Moreira – 12

Dirlete Pinheiro – 12

Kleber Alves – 12

Patrícia Diniz – 12

Rosângela Rosa – 12

Thays Bieberbach – 12

Adriana Senter – 11

Eder Borges – 11

Luiz Mestiço – 11

Ogier Buchi – 11

Leandro Grassmann – 10

Mara Boca Aberta – 10

Traiano – 10

Zé Luiz – 10

Alessandra Lima – 9

Ana Correa da Causa Animal – 9

Bianco – 9

Capitão Bart – 9

Cesar Silvestri – 9

Eduardo Pedrozo – 9

Jasson Goulart – 9

João Gabriel – 9

Mabel Canto – 9

Tassia Castelli – 9

Adriana Carvalho – 8

Ariane Assis – 8

Artidor Soares – 8

Delegado Edgar Santana – 8

Emanuel Venzo – 8

Kelly Cavalcanti – 8

Marcelo Maia – 8

Marcelo Roque – 8

Rafael Felipe Lucas – 8

Tico Kuzma – 8

André Santos – 7

Dyamond Pires – 7

Eduardo Filho – 7

Emerson Bacil – 7

Lucas Mil Grau – 7

Vandersom – 7

Adoaldo Sá – 6

Adriano Fritz – 6

Dani Pato – 6

David Comino – 6

Deoclecio Duarte – 6

Elisangela Tomba – 6

Enfª Mayara Keiko – 6

Fernando Sangue Laranja – 6

Ivonetedomói – 6

João Rios – 6

Migué Braia – 6

Rafael Eik Ferreira – 6

Ricardinho – 6

Roberto de Souza – 6

Toninho da Farmácia – 6

Vera Nogueira – 6

Wagner Jr. – 6

Aline Biezus – 5

Ana Maria de Carvalho – 5

Anderson Cardoso – 5

Bia Brehm – 5

Doutora Marilene – 5

Dr. Leônidas – 5

Fabrizio Meller – 5

Juninho – 5

Larissa Gonçalves Costa – 5

Marcelly Leder – 5

Paola Reis – 5

Professora Aline – 5

Ruggieri Caravage – 5

Abel da Associação – 4

Adalmo Chimarreando – 4

Adriana Frazão – 4

Amigo Joel – 4

Caê Traven – 4

Daiane Morais – 4

Eduardo Dala Costa – 4

Gizela Dreher – 4

Guto Beltrame – 4

João Nascimento – 4

Ju Mildemberg – 4

Pati Salvação – 4

Raphael Lacerda – 4

Rodrigo Cruz Requião – 4

Sthefanny Belthencoor – 4

Teka dos Animais – 4

Ana Kerber – 3

Andréa Zancko – 3

Beto Lunitti – 3

Bruna Moreira – 3

Dr. Fabricio Kleinibing – 3

Dra. Roselia Furman – 3

Francyelly Iene Gomes Engee – 3

Herivelto Oliveira – 3

Luis Corti – 3

Maranhão – 3

Marcelinho da Saúde – 3

Natan Sperafico – 3

Paulo Mac Donald – 3

Professora Grasy Takano – 3

Rafael Poly – 3

Renato Tocumantel da Farmácia – 3

Rubens Nascimento – 3

Valter do PT – 3

Victoria Gallo – 3

Adry Ribeiro ONG Eva – 2

Alborghetti – 2

Alex Papin – 2

Alexandre Guimarães – 2

Alexandre Tetto – 2

Andréia Diesel – 2

Ariane Mãe de Joões – 2

Atila Mattos – 2

Cesar Mota – 2

Corretor Gefferson – 2

Daniel Aguiar – 2

Débora W – 2

Dr. Felipinho – 2

Dra. Deborah Zanchi – 2

Erica Gonçalves – 2

Geraldo Stocco – 2

Ivete da Proteção Animal – 2

Ivone Silva – 2

Juliana Ramos – 2

Leonardo Martinez – 2

Lohan Cota – 2

Lude Riesemberg – 2

Maestro Evaldo – 2

Magáli Zambão – 2

Maze Saad – 2

Menotti – 2

Michel Becker – 2

Moacyr Fadel – 2

Natalie Facco – 2

Pedro Ivo – 2

Pr. Joel Lima – 2

Roberto Neto – 2

Rodolfo Fiorucci – 2

Sargento Stéfanus – 2

Zado – 2

Ademir Paçoca – 1

Afonso Lima – 1

Alexandre Cesar – 1

Aline Trindade – 1

Andressa Leontino – 1

Andrea Gresyk – 1

Aninha Santos Lima – 1

Aryon – 1

Aurélio Savi – 1

Bituruna Marcos Bertoletti – 1

Cantor Kalebe – 1

Carlos Mattos – 1

Caron – 1

Cezar Batatinha – 1

Chalé – 1

Clau Bueno – 1

Cris Lopes – 1

Cris do Corsa – 1

Cristiano Santos – 1

Danúbia Soares – 1

David de Mello – 1

Dino César – 1

Dirceu da Aposentadoria – 1

Dr. Edilson Goes – 1

Dr. Rui – 1

Dra Carla Rosane – 1

Eduardo Fujikawa – 1

Eduardo Gomes – 1

Eliane Martins – 1

Elis Domingues – 1

Emmanuel Predestin – 1

Flavia da Zombie Walk – 1

Gabriel – 1

Guilherme Mazer – 1

Inácio Werle – 1

Irineu Cruz – 1

Ivony Costa – 1

Jane Marree – 1

Jessica Yoshiko – 1

Jo do Pré Moldado – 1

Josiel Lima – 1

Ju Dorosxi – 1

Kelven Alcantara – 1

Leandro Cazaroto – 1

Lucas Backes – 1

Mapê – 1

Marcos Ribas – 1

Marjorie Ostrowski – 1

Matheus Manholer – 1

Márcia P Santos – 1

Nice Vieira – 1

Nilton Silva – 1

Noemia Rocha – 1

Pastora Gloria Archanjo – 1

Paulo Di Melo – 1

Prof Eyrimar Fabiano Bortot – 1

Prof. Raquel Barros – 1

Professor Fábio – 1

Professor Neves – 1

Professor Pablo Jamilk – 1

Professora Inêz Bernardes – 1

Professora Jenifer Lima – 1

Professora Sandra Miranda – 1

Professora Sandra Soethe – 1

Ricardo da Fonseca – 1

Roberto Aciolli – 1

Rosy Anne Bertoco – 1

Sallyn o Mascateiro – 1

Samara Headley – 1

Sammy Gomes – 1

Silvana Festa - Causa Animal – 1

Silvana Luiza Ribeiro – 1

Tenente Amauri – 1

Thiago Buhrer – 1

Tiago Correa – 1

Tiago Rezende – 1

Toto – 1

Valdo Peres – 1

Waldirene Budal Advogada – 1


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