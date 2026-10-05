Confira os candidatos a deputado estadual que receberam voto em Apucarana
O deputado Delegado Jacovós foi o mais votado no município, seguido pelo vereador Lucas Leugi
Ao todo, 372 candidatos a deputado estadual receberam pelo menos um voto em Apucarana nas eleições realizadas neste domingo (4). O levantamento considera todos os candidatos que tiveram votação no município.
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O deputado Delegado Jacovós foi o grande destaque da votação em Apucarana, com 17.386 votos. Em segundo lugar ficou o vereador Lucas Leugi, que recebeu 7.750 votos. Confira abaixo a votação de todos os candidatos a deputado estadual que receberam votos no município.
Votação para deputado estadual em Apucarana
Delegado Jacovós – 17.386
Lucas Leugi – 7.750
Dr. Odarlone – 7.713
Rodrigo Recife – 5.376
Sérgio Onofre – 1.833
Do Carmo – 1.807
Paulo Melo – 1.752
Jessicão – 1.482
Flávia Francischini – 874
Bazana – 750
Dr Maicol – 728
Anibelli Neto – 707
Alex Canziani – 656
Bruno Secco – 618
Deivid Wisley – 526
Carlos Mendes – 462
Prof. Lemos – 386
Lu Bonatto – 368
Lucio Tasso – 362
Amália Tortato – 348
Tenente Hélio – 334
Professora Angela – 324
Delegada Tathiana Guzella – 312
Yasmin Hachem – 312
Alexandre Amaro – 298
Gilberto Ribeiro – 285
Odenilson Vicente – 263
Lenir de Assis – 258
Denian Couto – 225
Matteus Henrique – 213
Cabo Luz do Acampamento – 202
Perito Massuda – 199
Willian Rocha – 185
Itamar Paim – 183
Jairo Tamura – 176
Cobra Reporter – 168
Hugo Panda – 166
Evandro Araujo – 164
Junior Weiller – 159
Sgt Carlos Souza – 158
Goura – 157
Hudema – 150
Maria Victoria – 143
Paula Vicente – 143
Bia Alcantara – 142
Miss Preta – 141
Artagão Júnior – 140
Talita Feitosa – 138
Cantora Mara Lima – 133
Rozenilda Buchhorn – 129
Baré – 121
Cabo Cassol – 119
Thiago Foltran – 112
Helio Wirbiski – 104
Tercilio Turini – 101
Sancho – 98
Evandro da Unifamma – 97
João Bettega – 91
Soldado Adriano José – 88
Gugu Bueno – 85
Mauro Moraes – 84
Marcio Nunes – 79
Ulisses Maia – 79
Dr. Cesar Mello – 76
Coronel Villa – 74
Jessica da Educação – 74
Beatriz Oliveira – 72
Teresa Mendes – 72
Fran Boni – 63
Rodrigo Marcial – 63
Mari Mazzon SOS 4 Patas – 62
Mario Verri – 62
Thadeu Requião – 61
Gustavo Camillo – 60
Flavio Mantovani – 59
Romanelli – 58
Luiz Fernando Guerra – 57
Vanda de Assis – 56
Aline Franzon – 55
Andressa Bianchessi – 54
Giorgia Prates – 54
Marli Paulino – 54
Roberto Justus – 49
Juliane Vieira – 44
Alisson Wandscheer – 43
Andreia de Lima – 43
Giselli Bianchini – 43
Secretária Márcia – 41
Doutora Louise Lima – 40
André Trindade – 39
Paulo Gomes da TV – 39
Profª Nelsi Welter – 38
Samuel Pinheiro – 38
Felipe Machado da Saúde – 36
Dr Batista – 35
Thiago Chamorra – 35
Angelo Vanhoni – 34
Enfermeiro Valdomiro – 34
Cassio Kotrich – 33
Ricardo Zampieri – 33
Fabiana Parro – 31
Fabio Oliveira – 29
Hussein Bakri – 28
Coronel Zocchi – 27
Ivo da CT Vitoria – 26
Danny Arouca – 25
Juliane Mendes – 25
Lucas Canassa – 25
Sergio Frederico – 25
Bihl Zanetti – 24
Lemuel do Salvando Vidas – 24
Batatinha – 23
Dr. Antenor – 23
Flávio Zanrosso – 23
Juca – 23
Ney Leprevost – 23
Beto Vizzotto – 22
Giovani Mattos – 22
Allax Siqueira – 21
Celma Gomes Assis – 21
Delegado Amir Salmen – 21
Dr Antonio Garcia – 20
Fão do Bolsonaro – 20
Serginho – 20
Anderson Prego da Silva – 19
Gerson Colodel – 19
HP Helcio Piassetta – 19
Índio Donatti – 19
Reginaldo Nova Opção – 19
Valentina – 19
Matheus Vermelho – 18
Thiago Bagatin – 18
Murilo Morais Inclusão – 17
Adelino Ribeiro – 16
Eloy Nhandewa – 16
Evandro Lazarotto – 16
Fabio Dalécio – 16
Maria Clara – 16
Evandro Cruz – 15
Lincoln Tramontini – 15
Marcos Vieira – 15
Samuel Dantas – 15
Bruna Fogaça – 14
Christiano Puppi – 14
Michelle Tapia – 14
Tania Maion – 14
Amanda da Jesus House – 13
Julio Kuller – 13
Simone Martini – 13
Teresinha Depubel Dantas – 13
Adão Litro – 12
Ana Moro – 12
Dirceu Moreira – 12
Dirlete Pinheiro – 12
Kleber Alves – 12
Patrícia Diniz – 12
Rosângela Rosa – 12
Thays Bieberbach – 12
Adriana Senter – 11
Eder Borges – 11
Luiz Mestiço – 11
Ogier Buchi – 11
Leandro Grassmann – 10
Mara Boca Aberta – 10
Traiano – 10
Zé Luiz – 10
Alessandra Lima – 9
Ana Correa da Causa Animal – 9
Bianco – 9
Capitão Bart – 9
Cesar Silvestri – 9
Eduardo Pedrozo – 9
Jasson Goulart – 9
João Gabriel – 9
Mabel Canto – 9
Tassia Castelli – 9
Adriana Carvalho – 8
Ariane Assis – 8
Artidor Soares – 8
Delegado Edgar Santana – 8
Emanuel Venzo – 8
Kelly Cavalcanti – 8
Marcelo Maia – 8
Marcelo Roque – 8
Rafael Felipe Lucas – 8
Tico Kuzma – 8
André Santos – 7
Dyamond Pires – 7
Eduardo Filho – 7
Emerson Bacil – 7
Lucas Mil Grau – 7
Vandersom – 7
Adoaldo Sá – 6
Adriano Fritz – 6
Dani Pato – 6
David Comino – 6
Deoclecio Duarte – 6
Elisangela Tomba – 6
Enfª Mayara Keiko – 6
Fernando Sangue Laranja – 6
Ivonetedomói – 6
João Rios – 6
Migué Braia – 6
Rafael Eik Ferreira – 6
Ricardinho – 6
Roberto de Souza – 6
Toninho da Farmácia – 6
Vera Nogueira – 6
Wagner Jr. – 6
Aline Biezus – 5
Ana Maria de Carvalho – 5
Anderson Cardoso – 5
Bia Brehm – 5
Doutora Marilene – 5
Dr. Leônidas – 5
Fabrizio Meller – 5
Juninho – 5
Larissa Gonçalves Costa – 5
Marcelly Leder – 5
Paola Reis – 5
Professora Aline – 5
Ruggieri Caravage – 5
Abel da Associação – 4
Adalmo Chimarreando – 4
Adriana Frazão – 4
Amigo Joel – 4
Caê Traven – 4
Daiane Morais – 4
Eduardo Dala Costa – 4
Gizela Dreher – 4
Guto Beltrame – 4
João Nascimento – 4
Ju Mildemberg – 4
Pati Salvação – 4
Raphael Lacerda – 4
Rodrigo Cruz Requião – 4
Sthefanny Belthencoor – 4
Teka dos Animais – 4
Ana Kerber – 3
Andréa Zancko – 3
Beto Lunitti – 3
Bruna Moreira – 3
Dr. Fabricio Kleinibing – 3
Dra. Roselia Furman – 3
Francyelly Iene Gomes Engee – 3
Herivelto Oliveira – 3
Luis Corti – 3
Maranhão – 3
Marcelinho da Saúde – 3
Natan Sperafico – 3
Paulo Mac Donald – 3
Professora Grasy Takano – 3
Rafael Poly – 3
Renato Tocumantel da Farmácia – 3
Rubens Nascimento – 3
Valter do PT – 3
Victoria Gallo – 3
Adry Ribeiro ONG Eva – 2
Alborghetti – 2
Alex Papin – 2
Alexandre Guimarães – 2
Alexandre Tetto – 2
Andréia Diesel – 2
Ariane Mãe de Joões – 2
Atila Mattos – 2
Cesar Mota – 2
Corretor Gefferson – 2
Daniel Aguiar – 2
Débora W – 2
Dr. Felipinho – 2
Dra. Deborah Zanchi – 2
Erica Gonçalves – 2
Geraldo Stocco – 2
Ivete da Proteção Animal – 2
Ivone Silva – 2
Juliana Ramos – 2
Leonardo Martinez – 2
Lohan Cota – 2
Lude Riesemberg – 2
Maestro Evaldo – 2
Magáli Zambão – 2
Maze Saad – 2
Menotti – 2
Michel Becker – 2
Moacyr Fadel – 2
Natalie Facco – 2
Pedro Ivo – 2
Pr. Joel Lima – 2
Roberto Neto – 2
Rodolfo Fiorucci – 2
Sargento Stéfanus – 2
Zado – 2
Ademir Paçoca – 1
Afonso Lima – 1
Alexandre Cesar – 1
Aline Trindade – 1
Andressa Leontino – 1
Andrea Gresyk – 1
Aninha Santos Lima – 1
Aryon – 1
Aurélio Savi – 1
Bituruna Marcos Bertoletti – 1
Cantor Kalebe – 1
Carlos Mattos – 1
Caron – 1
Cezar Batatinha – 1
Chalé – 1
Clau Bueno – 1
Cris Lopes – 1
Cris do Corsa – 1
Cristiano Santos – 1
Danúbia Soares – 1
David de Mello – 1
Dino César – 1
Dirceu da Aposentadoria – 1
Dr. Edilson Goes – 1
Dr. Rui – 1
Dra Carla Rosane – 1
Eduardo Fujikawa – 1
Eduardo Gomes – 1
Eliane Martins – 1
Elis Domingues – 1
Emmanuel Predestin – 1
Flavia da Zombie Walk – 1
Gabriel – 1
Guilherme Mazer – 1
Inácio Werle – 1
Irineu Cruz – 1
Ivony Costa – 1
Jane Marree – 1
Jessica Yoshiko – 1
Jo do Pré Moldado – 1
Josiel Lima – 1
Ju Dorosxi – 1
Kelven Alcantara – 1
Leandro Cazaroto – 1
Lucas Backes – 1
Mapê – 1
Marcos Ribas – 1
Marjorie Ostrowski – 1
Matheus Manholer – 1
Márcia P Santos – 1
Nice Vieira – 1
Nilton Silva – 1
Noemia Rocha – 1
Pastora Gloria Archanjo – 1
Paulo Di Melo – 1
Prof Eyrimar Fabiano Bortot – 1
Prof. Raquel Barros – 1
Professor Fábio – 1
Professor Neves – 1
Professor Pablo Jamilk – 1
Professora Inêz Bernardes – 1
Professora Jenifer Lima – 1
Professora Sandra Miranda – 1
Professora Sandra Soethe – 1
Ricardo da Fonseca – 1
Roberto Aciolli – 1
Rosy Anne Bertoco – 1
Sallyn o Mascateiro – 1
Samara Headley – 1
Sammy Gomes – 1
Silvana Festa - Causa Animal – 1
Silvana Luiza Ribeiro – 1
Tenente Amauri – 1
Thiago Buhrer – 1
Tiago Correa – 1
Tiago Rezende – 1
Toto – 1
Valdo Peres – 1
Waldirene Budal Advogada – 1