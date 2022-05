Confira os campeões da 59ª Prova Pedestre 28 de Janeiro

Da Redação

Muita emoção marcou neste sábado, 21, a 59ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro. O evento esperado já há quase dois anos, precisou ter duas edições adiadas por conta da pandemia da Covid-19, e finalmente, foi realizado neste dia 21 de maio.

A corrida contou com a participação de 3.146 atletas, sendo 548 corredores na Vinteoitinha, 1.627 na prova de 5 quilômetros, 944 na corrida de 10 quilômetros e 27 paratletas. Na Praça Rui Barbosa as atividades começaram durante a tarde, com um aulão de dança. As crianças correram a 21ª edição da Vinteotinha, às 15h30.

A largada para a prova de 5 quilômetros ocorreu às 19 horas. Em cerca de 15 minutos de prova, o competidor Bruno Santana, de Tarumã, despontou na frente e foi o campeão. Ele, que corre há três anos, participou hoje pela primeira vez da 28 de Janeiro.

O pódio masculino geral da prova de 5 KM ficou assim:

1 - Bruno Santana

2 - Anderson Rezende dos Santos

3 - Rodrigo Aves de Andrade

A atleta Franciele Maria de Oliveira Silva, de Astorga, foi a campeã na categoria feminino dos 5 quilômetros pelo segundo ano consecutivo, com o tempo de 18 minutos.

O pódio feminino geral da prova de 5 KM ficou assim:

1 - Franciele Maria de Oliveira Silva

2 - Bruna Bueno

3 - Kerolen Fernanda Calisto

Entre os atletas de Apucarana que se destacaram nos 5 KM, o pódio masculino ficou assim:

1 - Tiago dos Santos Siqueira

2 - Fernando dos Santos França

3 - Roberto Carlos de Souza

Entre as atletas de Apucarana que se destacaram nos 5 KM, o pódio feminino ficou assim:

1 - Larissa Cilião

2 - Claudete Pinheiro de Freita Bis

3 - Pamela Cristina Veriandi

Prova 10 KM feminino:

1 - Vivian Kiplagato

2 - Marcela Cristina Gomez

3 - Jenifer do Nascimento Silva

Prova 10 KM masculino:

1 - Maxwell Kortek Rotich

2 - Justino Pedro da Silva

3 - Gilmar Silvestre Lopes

Confira como foi a prova dos 5 quilômetros:



AO VIVO: 59ª Prova Pedestre 28 de Janeiro que acontece neste sábado. Acompanhe a largada dos 5 Km - Vídeo por: TNOnline

Às 20h15, com a presença dos atletas de elite, ocorreu a largada da corrida de 10 quilômetros.

Com 28 minutos e 8 segundos de prova, o atleta da Uganda, Maxwell Rotich, foi o grande campeão da noite, na categoria masculino, conquistando sua segunda vitória em Apucarana. A primeira vitória ocorreu em 2018.

Veja como foi a prova de 10 KM:

AO VIVO: Acompanhe a largada dos 10 Km, com a presença de atletas de elite.59ª Prova Pedestre 28 de Janeiro que acontece neste sábado. - Vídeo por: TNOnline