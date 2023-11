Confira o sepultamento desta quinta-feira (02) em Apucarana

Para esta quinta (02), feriado de Finados, apenas um sepultamento está previsto para Apucarana. As informações são do site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). Confira:

continua após publicidade

Carmelita Dias Pazini, 77 anos, é velada na Capela Central, com o seu sepultamento previsto para as 15h00 no Cemitério do Pirapó.

FINADOS

continua após publicidade

O feriado de finados deve movimentar em torno de 20 pessoas nos cemitérios de Apucarana, segundo previsão da Aserfa.

Siga o TNOnline no Google News