Confira o que fazer em Apucarana

Bem-vindos a Apucarana, essa encantadora cidade do interior do Paraná que está repleta de surpresas e belezas naturais! Se você procura um destino tranquilo para relaxar em meio à natureza exuberante ou se aventurar por lugares com uma rica história, esse é o lugar perfeito para você.

Apucarana oferece aos visitantes uma combinação única entre passado e presente, onde é possível explorar suas raízes históricas enquanto desfruta das maravilhas naturais que cercam a região. Então prepare-se para mergulhar na cultura local, explorar monumentos históricos e se conectar com a bela natureza que envolve essa cidade encantadora.

Vamos começar nossa jornada pela história fascinante de Apucarana!

Introdução: Apresentação da cidade de Apucarana e suas atrações

Bem-vindos a Apucarana, uma cidade que esbanja charme e oferece uma variedade de atrações para todos os gostos. Localizada no coração do Paraná, essa encantadora cidade é conhecida por sua rica história, belezas naturais e hospitalidade calorosa.

Ao visitar Apucarana, você encontrará um destino repleto de opções interessantes para explorar. Uma das primeiras paradas obrigatórias é o Museu Histórico de Apucarana, onde você poderá mergulhar nas raízes culturais da região e aprender sobre seu passado fascinante. O museu abriga artefatos históricos, fotografias antigas e exposições interativas que contam a história dessa cidade vibrante.



Além disso, não deixe de passear pela famosa Praça Rui Barbosa - o coração pulsante de Apucarana. Aqui você encontrará um ambiente agradável, com bancos e árvores, chafarizes e a Igreja Matriz Catedral Nossa Senhora de Lourdes – e pelo Lago Jaboti, um cartão-postal da cidade.

Em relação à hospedagem em Apucarana, há uma ampla variedade de opções que atendem a todos os orçamentos e preferências. Desde charmosos hotéis boutique até aconchegantes pousadas, você encontrará o lugar perfeito para relaxar após um dia de exploração.

A. Visita ao Museu Histórico



Localizado no coração de Apucarana, no Centro Cultural Fênix, o Museu Histórico é uma parada imperdível para os amantes de história e cultura. Ao adentrar suas portas, somos transportados para um passado rico em histórias e tradições. O museu abriga uma vasta coleção de artefatos que contam a trajetória da cidade desde seus primórdios até os dias atuais.

Ao explorar suas salas temáticas, podemos mergulhar na história da colonização europeia na região, aprender sobre as culturas indígenas que habitavam essas terras antes da chegada dos primeiros imigrantes e conhecer mais sobre a industrialização e o desenvolvimento urbano do município ao longo dos anos.

Uma das principais atrações do museu é a exposição permanente "Apucarana: Memória Viva". Nela, encontramos fotografias antigas, documentos históricos e objetos pessoais que pertenceram aos primeiros moradores da cidade. É como se pudéssemos viajar no tempo e vivenciar momentos importantes dessa comunidade.

Além disso, o Museu Histórico também realiza exposições temporárias com temas diversos, proporcionando sempre novidades aos visitantes. Com certeza vale a pena ficar de olho na programação!

A visita ao Museu Histórico de Apucarana é uma experiência enriquecedora tanto para residentes locais quanto para turistas que desejam conhecer mais sobre a história dessa encantadora cidade paranaense. Não deixe de incluir esse passeio em seu roteiro!

B. Passeio pela Praça Rui Barbosa e seus monumentos

Um dos pontos imperdíveis de Apucarana é a Praça Rui Barbosa. Localizada no coração da cidade, essa praça histórica atrai moradores e visitantes com sua beleza e seus monumentos impressionantes.

Ao passear pela Praça Rui Barbosa, você vai encontrar o monumento a Rui Barbosa e amplos espelhos d’ água que dão uma atmosfera diferenciada ao local. Além desses monumentos emblemáticos, a Praça Rui Barbosa oferece uma atmosfera tranquila. Com bancos sombreados sob as árvores frondosas, é um lugar perfeito para descansar enquanto aprecia a paisagem urbana ao redor.

O passeio pela Praça Rui Barbosa também pode ser combinado com uma visita à Catedral Nossa Senhora De Lourdes. Essa igreja católica possui arquitetura deslumbrante e vale a pena explorar seu interior rico em detalhes.

Nas proximidades, da praça, outro ponto de destaque é a Praça Valmor Giavarina, que tem como atrativos uma refrescante cascata e um painel em amplas proporções retratando a natureza local que é ponto obrigatório para fotos.

Se você estiver em busca de cultura e história durante sua visita a Apucarana, não deixe passar a oportunidade de fazer um passeio pela Praça Rui Barbosa!

Aproveitando a natureza em Apucarana

Um dos principais cartões-postais de Apucarana, o Parque Municipal Jaboti está localizado a apenas três quilômetros do centro da cidade. A área total – que une lazer e preservação do meio ambiente – conta com 230,8 mil metros quadrados. Abastecido pelas nascentes do Ribeirão Barra Nova, Córrego Jaboti e Córrego Água da Lagoa, o lago apresenta números impressionantes.

Local de grande visitação, o Parque Jaboti é hoje uma das principais referências de lazer e turismo na cidade. Com uma pista de caminhada iluminada que circunda o lago, o local é procurado diariamente tanto por praticantes de atividades físicas como por quem simplesmente é fã da natureza. Com muitas árvores e sombra, o local é perfeito para um piquenique. Os fins de tarde e finais de semana são os períodos com maior movimentação.

As margens do seu entorno têm área arborizada e o lago é endereço de inúmeras capivaras, que fazem parte da paisagem encantadora do local.

Onde se hospedar

Apucarana é uma cidade encantadora e cheia de vida, com uma variedade de opções para quem está procurando um lugar para ficar. Seja você um turista em busca de descobrir as belezas da região ou um viajante a negócios, Apucarana oferece diversas opções de hospedagem que atendem a todos os gostos e bolsos.

Se você gosta do conforto dos hotéis tradicionais, encontrará várias opções espalhadas pela cidade. Esses estabelecimentos geralmente possuem quartos espaçosos, camas confortáveis ​​e todas as comodidades necessárias para tornar sua estadia o mais agradável possível. Além disso, muitos hotéis também oferecem serviços adicionais, como café da manhã incluso na diária ou até mesmo piscinas e academias.

Para aqueles que preferem algo mais intimista e acolhedor, há também pousadas charmosas em Apucarana. Essas pousadas costumam estar localizadas em áreas tranquilas da cidade e são perfeitas para quem quer desfrutar de momentos relaxantes durante a estadia. Com atendimento personalizado e ambientes acolhedores, esses locais proporcionam uma experiência única aos seus hóspedes.

Outra alternativa interessante são os aluguéis por temporada ou apartamentos disponíveis na região. Essa modalidade permite aos visitantes terem mais liberdade durante a estadia, além de proporcionarem uma sensação maior de estar "em casa". É ideal para famílias grandes ou grupos de amigos que desejam compartilhar o mesmo espaço.

Indicamos o Hotel Matrix, que possui uma localização privilegiada, fica próximo a diversas atrações da cidade. É uma excelente opção para quem busca conforto e comodidade. Com quartos bem equipados e uma equipe atenciosa, o hotel oferece uma estadia a agradável e tranquila. Além disso, o hotel também possui um restaurante que serve pratos deliciosos da culinária local. Você pode fazer a reservar através do site Alugue Pousadas.

Independentemente da escolha feita, o importante é encontrar um local que atenda às suas necessidades e ofereça uma boa experiência durante a sua estadia em Apucarana. Com certeza, você encontrará opções que se encaixam perfeitamente no seu perfil de viajante nessa cidade encantadora do Paraná.

Onde comer

Quando se trata de gastronomia, Apucarana certamente não decepciona. A cidade oferece uma variedade de opções deliciosas para satisfazer todos os paladares e bolsos.

Se você está procurando um bom lugar para desfrutar da culinária local, não deixe de experimentar os pratos típicos da região, como a famosa costela assada. A muito macia e servida com mandioca cozida e vinagrete é uma especialidade do município.

Além disso, há diversos restaurantes na cidade que oferecem opções mais sofisticadas e internacionais. Se você é fã de frutos do mar, por exemplo, pode encontrar estabelecimentos especializados nesse tipo de comida fresca e saborosa.

Para quem gosta de explorar sabores diferentes, também existem restaurantes que servem pratos da culinária oriental. Sushi, sashimi e tempurá são apenas algumas das opções disponíveis para aqueles que apreciam a gastronomia japonesa.

E claro, não podemos esquecer dos doces! Em Apucarana encontramos diversas confeitarias que oferecem uma ampla variedade de sobremesas irresistíveis. Desde bolos tradicionais até tortas sofisticadas e brigadeiros gourmet - há algo doce para cada ocasião!

Em resumo: quando visitar Apucarana, certifique-se de dar uma chance à sua cena gastronômica diversificada. Experimente as delícias locais e permita-se explorar novos sabores. Afinal, a melhor forma de conhecer uma cultura é através da sua comida!

Conclusão

Apucarana é uma cidade encantadora, repleta de história e rodeada por paisagens naturais deslumbrantes. Ao explorar essa região do Paraná, você terá a oportunidade de conhecer seu passado através do Museu Histórico de Apucarana. Parque Jaboti e da Praça Rui Barbosa, que guarda monumentos históricos importantes.

Além disso, aproveitar a natureza em Apucarana é um verdadeiro presente, com trilhas incríveis e uma biodiversidade impressionante para ser descoberta.

Para tornar sua visita ainda mais especial, há diversas opções de hospedagem na cidade. Desde hotéis tradicionais até pousadas charmosas, com certeza você encontrará o lugar perfeito para se hospedar durante sua estadia em Apucarana.

E não podemos esquecer da gastronomia local! A culinária paranaense é rica em sabores e influências culturais diversas. Em Apucarana, experimente pratos típicos como a deliciosa costela assada.

Em resumo, Apucarana é um destino completo que agrada a todos os tipos de viajantes. Seja você amante da história ou apaixonado pela natureza, essa cidade vai te surpreender com suas atrativas turísticas únicas e inesquecíveis.

Você também pode conferir outras dicas de viagens no site Visite Apucarana no qual consta todas as atrações da cidade.

Então não perca tempo! Faça as malas e venha vivenciar tudo o que Apucarana tem a oferecer. Garanto que será uma experiência enriquecedora para todos os sentidos!