Confira o que abre em Apucarana e região no final de semana

Nesta sexta-feira (28), começa a valer as novas medidas do Governo do Estado, para conter o avanço da Covid-19, como por exemplo o horário reduzido de atendimento em Supermercados, até às 20h.

Em Apucarana, o comércio varejista atende no sábado (29). As lojas estarão abertas das 9h às 13h.

Já o Shopping Centronorte atende nesta sexta e sábado das 11h às 20h e no domingo somente a praça de alimentação na modalidade delivery.

Todos os Supermercados de Apucarana atendem no sábado e domingo, até às 20h, seguindo as determinações do Governo.

Arapongas

O comércio de Arapongas funciona no sábado das 9h às 13h. O prefeito Sérgio Onofre vai se pronunciar nesta tarde sobre as medidas restritivas no município.

Jandaia do Sul

As lojas do comércio atendem no sábado das 8h às 12h. Os Supermercados funcionam no sábado e domingo, até às 20h.

ATENÇÃO: conforme decreto do Estado, comércio e atividades não essenciais seguem proibidas de funcionar aos domingos. Isso se aplica a restaurantes, shopping centers e academias. Aos domingos só será permitido o atendimento na modalidade delivery.

Municípios do Vale do Ivaí

Nos municípios de Faxinal e Ivaiporã, Borrazópolis, Kaloré, Lidianópolis, Novo Itacolomi, São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí, neste final de semana, todas as lojas e até supermercados vão estar fechados.

Nessas cidades, no sábado e domingo vão funcionar apenas serviços essenciais como farmácias de plantão, unidades hospitalares e postos de combustíveis (menos lojas de conveniência), seguindo o decreto da Amuvi.