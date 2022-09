Confira o que abre e fecha no feriado de 7 de setembro em Apucarana

Da Redação

Serviços de Saúde estarão funcionando normalmente

O feriado da Independência, comemorado nesta quarta-feira, 07 de setembro, provoca mudanças nos atendimentos de repartições públicas em geral e também no comércio de Apucarana. A prefeitura municipal, bem como as secretarias municipais estarão fechadas.

Durante o feriado, não haverá vacinação da Covid-19 no Lagoão. Os Centros Infantis também ficam fechados. Atendimento normal na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e SAMU.

O comércio de rua e as agências bancárias estarão fechados, e retornam o atendimento normalmente na quinta-feira, 08. O Shopping CentroNorte atende das 10h até as 22h.

Os supermercados estarão funcionando das 8h30 até as 22h.

Desfile Cívico

O momento cívico do dia 7 de setembro terá concentração na Avenida Curitiba, na altura do Supermercado Cidade Canção, com a dispersão acontecendo na Avenida Curitiba, em frente às Lojas Pernambucanas. A previsão de início é para as 9 horas. A expectativa da prefeitura é de que cerca de 20 mil pessoas prestigiem o evento.

