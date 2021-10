Da Redação

Confira o que abre e fecha neste feriado em Apucarana

Crianças e Nossa Senhora Aparecida são homenageadas nesta terça-feira, dia 12 de outubro. Com o feriado, o comércio, o Shopping CentroNorte e os supermercados de Apucarana funcionam em horários diferentes. Já as repartições públicas estaduais terão escala especial de funcionamento durante o feriado nacional.

Conforme disposto no Decreto Estadual 6.554/2020, na segunda-feira (11) será ponto facultativo. As medidas não abrangem os serviços essenciais, que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias. A partir de quarta-feira (13), as atividades são retomadas normalmente em todo o Estado.

A mesma medida está sendo adotada na maioria das prefeituras da região, caso de Apucarana e Arapongas, que não terão atendimento nas repartições, mas mantém serviços essenciais durante o recesso. Em Apucarana, inclusive, a vacinação contra covid está mantida.

Confira o que abre e fecha na Cidade Alta:

Comércio da rua

As lojas abrem normalmente nesta segunda-feira (11), véspera de feriado, das 9 às 18 horas. Já neste terça (12), o comércio permanece fechado.

Shopping CentroNorte

O Shopping CentroNorte funciona nesta terça-feira, das 13 as 19 horas e a praça de alimentação, a partir das 11h30.

Supermercados

Os supermercados de Apucarana também vão funcionar em horário de domingo no dia 12, até as 20 horas.