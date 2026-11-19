O feriado nacional do Dia de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20), altera o funcionamento de repartições públicas, do comércio e de agências bancárias em Apucarana. Apesar da suspensão do atendimento presencial em diversos setores para o fim de semana prolongado, os serviços essenciais serão mantidos para a população e parte das atividades financeiras poderá ser realizada por meios digitais.

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Comércio e supermercados

As lojas de rua permanecerão de portas fechadas na sexta-feira e no domingo (22), mas o funcionamento ocorrerá normalmente no sábado (21), até as 13 horas. Os supermercados da cidade terão alteração na sexta-feira, abrindo das 8h e fechando às 20h30.

No shopping, os lojistas receberão o público em horário normal no sábado, mas terão expediente reduzido das 13 às 19 horas na sexta-feira e no domingo, dias em que a praça de alimentação funcionará com horário ampliado, das 11h30 às 22 horas.

Serviços públicos e saúde

O prédio da Prefeitura, as Unidades Básicas de Saúde (UBS), as escolas municipais e os centros infantis estarão fechados nesta sexta-feira, retomando o expediente regular na segunda-feira (23). A exceção na atenção básica de saúde será a UBS Romeu Milani, localizada na região central, que atuará como unidade de plantão para procedimentos de enfermagem, como curativos, retirada de pontos, aferição de pressão e glicemia, além de aplicação de medicamentos.

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A estrutura de urgência e emergência do município não sofrerá interrupções. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Farmácia 24 horas seguirão com atendimento ininterrupto. O Pronto Atendimento Infantil (PAI) manterá as portas abertas das 7 às 22 horas. Serviços operacionais como a Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil e a coleta de lixo também trabalharão normalmente, sendo que as equipes de segurança podem ser acionadas a qualquer momento pelo telefone 153.

Atendimento bancário

As agências bancárias não abrirão para atendimento presencial nesta sexta-feira. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os clientes devem priorizar os canais digitais, como aplicativos e internet banking, além dos caixas eletrônicos, atendimento telefônico e correspondentes para as operações financeiras. O sistema Pix continuará operando sem qualquer restrição, 24 horas por dia, ao longo de todo o feriado.