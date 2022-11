Confira o que abre e fecha em Apucarana neste feriado

Da Redação

Vários locais de atendimento ao público estarão fechados ou com horários reduzidos

Nesta terça-feira, 15, feriado nacional da Proclamação da República, vários locais de atendimento ao público estarão fechados ou com horários reduzidos.

Em Apucarana, as repartições públicas municipais permanecem fechadas, desde a segunda-feira, 14, quando foi decretado ponto facultativo. Funcionam normalmente apenas atendimentos essenciais, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e serviços de coleta de lixo. Os demais atendimentos retornam normalmente a partir de quarta-feira, 16.

- LEIA MAIS: Órgãos estaduais terão recesso de sexta a terça; confira a programação

As lojas do comércio também permanecem fechadas neste feriado. Apenas as lojas do shopping Centronorte estarão abertas das 13h as 19h. A Praça de alimentação funciona das 10h às 22h.

Supermercados funcionam nos horários especiais praticados aos domingos: das 8h as 20h.

A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias no Dia da Proclamação da República, celebrado em 15 de novembro (terça-feira). Nos dias 14 de novembro (segunda-feira) e 16 de novembro (quarta-feira), os bancos abrem normalmente nas localidades que não tiverem feriados municipais.

Transporte

Os usuários do transporte coletivo também devem ficar atentos aos horários especiais dos ônibus, que seguem de forma reduzida, conforme os praticados aos domingos.

