Da Redação

Confira o que abre e fecha em Apucarana neste feriado

Com o feriado nacional da Sexta-Feira da Paixão (15), também conhecido por Sexta-Feira Santa, e com a Páscoa, que acontece neste domingo (17), os horários do comércio de Apucarana, de supermercados e bancos sofrem alterações.

continua após publicidade .

Veja como devem ficar as atividades na cidade:

Comércio de rua

continua após publicidade .

Sexta - Fechado

Sábado – abre das 9 às 18 horas.

Domingo – Fechado

continua após publicidade .

Shopping CentroNorte

Sexta – Loja fechadas. Praça de alimentação: das 11h30 às 22 horas.

Sábado – Funcionamento normal, das 10 às 22 horas. Programação especial de Páscoa, com pintura de rosto de coelho, das 14h30 às 17h30.

continua após publicidade .

Domingo – Funcionamento das lojas: das 13 às 19 horas. Praça de alimentação: das 11h30 às 22 horas.

Bancos

continua após publicidade .

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias nos feriados de Sexta-feira da Paixão, em 15 de abril, e Tiradentes, comemorado em 21 de abril.

Supermercados

Sexta - abre das 8 às 20 horas.

Sábado - abre das 8 às 22 horas.

Domingo - abre das 8 às 20 horas.