Confira o que abre e fecha durante o carnaval em Apucarana

É importante conferir o que abre e fecha durante os dias de folia para não perder a viagem

Considerado ponto facultativo, o carnaval altera o funcionamento de algumas repartições, mesmo não sendo feriado. Prefeituras, bancos, entre outros estabelecimentos, permanecem fechados durante pelo menos 03 dias da festa. Por isso, é importante conferir o que abre e fecha durante os dias de folia para não perder a viagem.

Prefeitura

Prefeitura, autarquias e UBSs estarão fechadas em Apucarana na segunda, 20 e na terça, 21, reabrindo na quarta-feira de cinzas, 22, às 12 horas. UPA e SAMU trabalham sem interrupção.

Banco

As agências bancárias ficarão fechadas na segunda e na terça-feira. O atendimento será retomado na quarta-feira de Cinzas, a partir das 12h.

INSS

As agências do INSS estarão fechadas na segunda e na terça. O atendimento volta normalmente a partir das 14h de quarta-feira.

Comércio

As lojas do comércio de Apucarana vão abrir no carnaval. Diferente dos anos anteriores, quando as lojas fechavam nesse período, neste ano, o comércio de rua vai abrir normalmente.

No sábado, dia 18 de fevereiro, as lojas abrem das 9 às 13 horas. Já no domingo, dia 19 de fevereiro, o comércio estará fechado. Segunda-feira, dia 20 de fevereiro, as lojas abrem das 9 às 18 horas, assim como na terça (21) e na quarta-feira (22).

Shopping

O shopping Centronorte funciona normalmente na segunda-feira, mas fecha na terça-feira e reabre em horário normal na quarta-feira.

Supermercados

Os supermercados de Apucarana atendem em horário normal durante todo o carnaval.

