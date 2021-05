Confira o novo horário de funcionamento do shopping

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Devido ao novo decreto assinado pelo governador do Paraná, Ratinho Junior na última segunda-feira (17), o Shopping CentroNorte estipulou novos horários de funcionamento das lojas e da praça de alimentação.

De segunda a sábado, as lojas, as áreas de lazer e a praça de alimentação (permitido consumo no local), funcionam das 10 às 21 horas.

Aos domingos, as lojas e as áreas de lazer, abrem das 13 às 19 horas. Já a praça de alimentação (permitido consumo no local), funciona das 11h30 às 21 horas.