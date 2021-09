Confira o novo calendário de vacinação em Apucarana

Da Redação

Apucarana vai aplicar a segunda dose da CoronaVac e Pfizer neste sábado e domingo em pessoas que têm essa imunização agenda para os dias 25 e 26 de setembro. Pessoas maiores de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose, também poderão ser imunizadas.

O município aguarda a chegada de novas doses da AstraZeneca para dar continuidade as imunizações deste grupo.

Na segunda-feira (27), serão imunizados com a dose de reforço os idosos de 75 anos ou mais. Para esse grupo, deve ser respeitado intervalo de 6 meses ou mais entre a aplicação das 2ª e 3ª doses.

Para a segunda dose é preciso mostrar o cartão do SUS ou CPF, um documento com foto e a carteirinha onde está registrado o recebimento da 1ª dose. Os idosos também devem apresentar a carteirinha da vacinação contra a Covid-19.



Na terça-feira (28), começa a imunização para os adolescentes de 17 anos em geral. Eles devem estar acompanhados de um responsável ou com documentação de autorização, além de um documento de identidade com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.

A imunização em Apucarana acontece no Complexo Esportivo Lagoão, pelo sistema drive-thru e dentro do ginásio para quem for a pé, no horário de 8h30 até as 17 horas. Na terça-feira, com o início da imunização dos adolescentes, o horário de vacinação será estendido até as 20h.



Campanha



A prefeitura de Apucarana realiza a Campanha Vacina Solidária. Quem puder doe alimento não perecível quando for tomar a vacina. O que está sendo arrecadado é distribuído pela Secretaria da Assistência Social para famílias que necessitam e entidades.