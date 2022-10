Confira o movimento de eleitores nos pontos de votação em Apucarana

Da Redação

A votação neste segundo turno das eleições presidenciais ocorrem com tranquilidade em Apucarana, norte do Paraná. Conforme informações apuradas pela reportagem, o pleito segue sem nenhum problema registrado até às 10h30 deste domingo (30).

A auxiliar de serviços gerais, Andreia dos Santos, que vota no campus apucaranense da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTF-PR) disse que foi muito rápido e tranquilo. "Foi super rápido, nada de fila. Bem tranquilo", afirma.

Sobre a importância de votar, Andreia afirma que é imprescindível para exercer a cidadania.

Temos que fazer nossa parte e contribuir com um país mais democrático", assinala.

As eleições transcorrem sem filas também no colégio Nilo Cairo, que também é um dos maiores colégios eleitorais de Apucarana,

Segundo a Justiça Eleitoral, as filas registradas no primeiro turno não devem se repetir no segundo, até porque o eleitor do Paraná votará neste domingo apenas para presidente da República.

